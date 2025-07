Nhà máy thịt gà 250 triệu USD của C.P. làm ăn ra sao?

C.P. ước tính tổ hợp nhà máy CPV Food Bình Phước đạt tổng kim ngạch xuất khẩu 67 triệu USD trong giai đoạn 2021-2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 146%.

Nhà máy CPV Food Bình Phước được C.P. Việt Nam đầu tư với số vốn 250 triệu USD. Ảnh: CPV.

Đây là thông tin được ông Wirat Wongpornpakdee - Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách Ngành Thực phẩm và Phát triển Kinh doanh mới của C.P. Việt Nam chia sẻ.

Ông cho biết C.P. chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, đến năm 2018 thành lập CPV Food vận hành theo mô hình khép kín.

Hiện, CPV Food có 4 nhà máy, trong đó tổ hợp CPV Food tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước (nay thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai) có tổng vốn đầu tư 250 triệu USD , khánh thành vào tháng 12/2020, với công suất tối đa là 52 triệu con gà thịt và 19.200 tấn thịt gà chế biến mỗi năm.

Nhà máy này vận hành theo mô hình chuỗi giá trị khép kín hoàn chỉnh, bao gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, trại gà giống bố mẹ, nhà máy ấp trứng, trại gà thịt, giết mổ - chế biến và xử lý phụ phẩm. Hiện nay, sản phẩm thịt gà "made in Vietnam" từ CPV Food có mặt tại Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Lào, Campuchia, Mông Cổ.

Nhà máy CPV Food Bình Phước có công suất tối đa 52 triệu con gà thịt và 19.200 tấn thịt gà chế biến mỗi năm. Ảnh: CPV.

Theo ông Wirat Wongpornpakdee, dự kiến đến cuối năm nay, CPV Food Bình Phước sẽ đạt sản lượng xuất khẩu khoảng 7.000 tấn thịt gà, tương đương 30 triệu con gà, với tổng kim ngạch tích lũy giai đoạn 2021-2025 khoảng 67 triệu USD và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 146%.

Trong tương lai, nhà máy đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu sang các thị trường cao cấp hơn như châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Ông Wirat Wongpornpakdee tiết lộ đã tiếp tục làm việc với khách hàng Hàn Quốc và Anh, đang chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý ở các nước này để chính thức có những lô hàng xuất khẩu đầu tiên.

Mặt khác, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu phát triển thị trường nội địa trong 5 năm tới. Hiện, phần lớn sản lượng được tiêu thụ ở nước ngoài.

Ông Wirat Wongpornpakdee - Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách Ngành Thực phẩm và Phát triển Kinh doanh mới của C.P. Việt Nam trong buổi chia sẻ mới đây. Ảnh: CPV.

Chia sẻ về những lùm xùm liên quan chất lượng sản phẩm thịt heo vừa qua, đại diện C.P. Việt Nam cho biết doanh nghiệp thấu hiểu và tôn trọng những lo lắng từ thị trường trong giai đoạn qua. C.P. thừa nhận hoạt động kinh doanh có chịu ảnh hưởng, nhưng cũng rất cảm ơn các đối tác chiến lược vẫn luôn tin tưởng đồng hành.

"Với tư cách là một nhà sản xuất mong muốn hoạt động lâu dài, chúng tôi đặt trọng tâm vào chất lượng, bao gồm cả chất lượng sản phẩm và chất lượng làm việc", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Trước đó, trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin cho rằng doanh nghiệp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo không đảm bảo chất lượng tại thị trường Sóc Trăng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau đó đã có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an), Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, các sở ngành tại địa phương đã tiến hành điều tra, xác minh.

Theo thông tin công bố từ C.P. Việt Nam hôm 3/7, sau quá trình điều tra xác minh và thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, kết luận CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời quyết định không khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm".