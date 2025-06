Trước khi bị tố, C.P. chăn nuôi heo thế nào?

Các sản phẩm của C.P. Việt Nam nổi tiếng với mô hình 3F (từ trang trại đến bàn ăn). Tuy nhiên, sau lùm xùm bị tố bán heo bệnh, nhiều người đặt câu hỏi về quy trình khép kín này.

Trước những lùm xùm về việc CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị nhân viên cũ tố bán heo bệnh, chị Hồng Hạnh (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) tỏ ra bối rối bởi gia đình chị đã tin dùng thịt heo C.P. từ nhiều năm nay.

“Tôi thường mua thịt heo C.P. từ các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch gần nhà nhưng từ khi thông tin nổ ra, tôi đành tạm chuyển qua các hãng thịt khác”, chị Hạnh nói.

Chị cho hay thịt heo của công ty C.P. có giá phải chăng, hợp với “túi tiền” của gia đình. Việc bỏ thêm tiền để chọn lựa hãng thịt heo khác khiến chị “đau đầu” mỗi khi đi chợ. Vì vậy, chị đang theo dõi sát sao các thông tin trên báo chí về chất lượng thịt heo C.P. sau kiểm tra.

Đơn vị có quy trình sản xuất bài bản

Theo những thông tin được công bố, CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nông nghiệp thực phẩm với mô hình khép kín 3F Plus, bao gồm: Feed (hạt giống và thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản), Farm (con giống và trang trại chăn nuôi), Food (chế biến và phân phối thực phẩm), Plus (phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, và thân thiện với môi trường).

Công ty cũng liên tục khẳng định các khâu sản xuất luôn được kiểm soát nghiêm ngặt cũng như áp dụng các kỹ thuật công nghệ cao.

Nói với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết C.P. Việt Nam là thành viên của Hiệp hội và là một trong những công ty có quy trình chăn nuôi bài bản nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

“Hiện tại, C.P. đang đứng đầu bảng trong thị phần chăn nuôi của Việt Nam. Song song, từ khâu chăn nuôi, thức ăn, heo giống cho đến các dịch vụ khác đều được công ty giám sát một cách kỹ lưỡng”, ông Công nhấn mạnh.

Với chuỗi sản xuất khép kín và sản phẩm đa dạng, sản phẩm thịt của C.P. gần như hiện diện khắp nơi, chiếm vị trí nổi bật. Công ty thành viên của tập đoàn Thái Lan sở hữu danh mục sản phẩm bao gồm thịt tươi, xúc xích, đồ hộp. Không chỉ giới hạn trong các sản phẩm thịt heo, thương hiệu này còn cung cấp các mặt hàng liên quan đến gia cầm và hải sản.

Đối tác phân phối sản phẩm thịt của doanh nghiệp bao gồm hầu hết chuỗi siêu thị lớn như Co.op Mart, Go!, Tops Market, Bách Hóa Xanh, Kingfood Mart, Lotte Mart, Aeon, MM Mega Market, Emart...

Ngoài ra, C.P. còn tự vận hành 3 chuỗi cửa hàng tại Việt Nam là C.P Fresh Shop, C.P Fresh Mart và Five Star. Trong đó, cả hai thương hiệu Fresh Shop và Fresh Mart có khoảng 100 cửa hàng, chuyên bán thịt tươi sống và thực phẩm chế biến; còn thương hiệu gà rán Five Star có khoảng 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Theo ông Công, với độ phủ lớn, công ty hiện phân phối các sản phẩm thịt heo trên khắp các tỉnh thành. Đặc biệt, đây cũng là một trong những doanh nghiệp cung cấp heo giống lớn cho thị trường trong nước, chiếm trên 10% thị phần.

Qua những đợt đánh giá từ Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, C.P. Việt Nam luôn nằm trong danh sách những công ty chăn nuôi tốt nhất hiện nay.

Tồn tại kẽ hở

Dù vậy, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nhận định công ty đang tồn tại một kẽ hở trong khâu quản lý nhân sự và các khâu then chốt trong sản xuất thực phẩm.

Hiện tại, mô hình “từ trang trại đến bàn ăn” vẫn được xem là mô hình sản xuất tối ưu nhất mà các bên doanh nghiệp đang áp dụng. Thế nhưng, đối với cách vận hành này, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm với toàn bộ chuỗi chứ không thể nào đổ lỗi cho từng khâu riêng lẻ.

“Tôi luôn ủng hộ những công ty làm ăn chân chính. Tuy nhiên, nếu tồn tại những việc chưa chuẩn, những khúc mắc thì công ty cần phải nhìn nhận và tiến hành kiểm điểm một cách sâu sắc”, ông Công nhấn mạnh.

Trong vụ việc này, các lò mổ gia công cho công ty C.P. tại tỉnh Sóc Trăng có thể đã không làm đúng các quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, gây thiệt hại về nhiều mặt cho doanh nghiệp nói riêng và ngành chăn nuôi nói chung.

Bên trong lò mổ gia công cho C.P. tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Ảnh: X.H.

Riêng tại tỉnh Đồng Nai, số lượng heo xuất chuồng tuy giảm nhưng không quá đáng kể. Một số nơi tạm thời chuyển sang kinh doanh thịt gà hoặc những sản phẩm khác trong thời gian này.

Hiện, nhiều cửa hàng cũng đã thông báo ngừng bán các sản phẩm thịt của C.P. cho đến khi có thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng.

Không chỉ cửa hàng mà các quầy thịt heo ở các chợ truyền thông cũng khó tránh khỏi những ảnh hưởng xoay quanh câu chuyện thịt heo bệnh.

Một tiểu thương bán thịt heo lâu năm tại chợ Tân Định (quận 1) cho biết giá thịt heo đã chững lại nhưng vì ảnh hưởng của lùm xùm thịt heo bệnh nên lượng hàng bán ra mỗi ngày không còn được như trước.

Hiện tại, giá thịt heo xay tại các khu chợ truyền thống quận 1 và quận Bình Thạnh dao động 130.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi 170.000 đồng/kg, giò heo 110.000 đồng/kg còn sườn non trong khoảng 190.000-200.000 đồng/kg.

Do tình hình buôn bán có phần chậm hơn nên các quầy thịt cũng cân nhắc giảm bớt số lượng thịt nhập vào mỗi ngày.

Cần lấy lại niềm tin người tiêu dùng

Dưới góc độ người tiêu dùng, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng họ sẽ cảm thấy phân vân và suy giảm niềm tin khi sản phẩm tin dùng bấy lâu nay lại bị gắn mác “thực phẩm bẩn”.

Từ khi xảy ra sự việc, C.P. liên tục có những động thái nhằm trấn an người tiêu dùng.

Đáng chú ý, thông qua website, C.P. Việt Nam đưa ra cam kết ngay giữa “tâm bão” rằng sản phẩm công ty được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn sinh học; tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 và được hàng triệu khách hàng tin dùng mỗi ngày.

Dù vậy, điều này vẫn chưa đủ để củng cố lòng tin của người tiêu dùng dành cho các sản phẩm.

Hiện tại, ông Công cho biết nguồn cung thịt heo trên cả nước dồi dào nhưng sức mua không khả quan. Người tiêu dùng đang lưỡng lự để chờ các cơ quan chức năng có động thái giải quyết triệt để cũng như các cam kết khắc phục từ phía công ty.

Vụ lùm xùm heo bệnh cũng là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho C.P. Việt Nam cũng như toàn bộ doanh nghiệp chăn nuôi và chế biến thịt heo nhằm chấn chỉnh lại niềm tin của người tiêu dùng và đặt tiêu chí an toàn thực phẩm lên hàng đầu.

Tuy nhiên, ông Công cũng khẳng định rằng nếu công ty có những giải pháp mang tính chặt chẽ và “đến nơi đến chốn” thì chắc chắn niềm tin của người tiêu dùng cũng như thị trường sẽ ổn định trở lại.

“Hiện tại, phía Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đang rà soát vấn đề an toàn vệ sinh chuồng trại bằng cách cung cấp thông tin cho người dân. Còn nhiệm vụ của các cơ quan là phải kiểm soát chặt chẽ hơn trong quá trình giết mổ, đồng thời các trang trại phải hoạt động dưới các điều kiện tốt nhất, không sử dụng kháng sinh, không sử dụng chất cấm, an toàn sinh học để cung cấp sản phẩm cho thị trường”, ông Công nói thêm.