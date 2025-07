Vụ bị tố bán heo bệnh: C.P. Việt Nam công bố kết quả của công an

C.P. Việt Nam cho biết kết quả điều tra của Công an Sóc Trăng khẳng định doanh nghiệp không vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm như các cáo buộc trước đó.

Trước đó, vào ngày 3/6, cán bộ thú y đã lấy mẫu ngẫu nhiên 5/11 con heo của C.P. chi nhánh Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng) để xét nghiệm. Ảnh: Việt Tường.

Ngày 2/7, CTCP Chăn nuôi C.P. Việt Nam phát thông báo chính thức về nội dung kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an tỉnh Sóc Trăng.

C.P. Việt Nam cho biết thời gian qua, trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin cho rằng doanh nghiệp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà không đảm bảo chất lượng tại thị trường Sóc Trăng.

Trước thông tin gây hoang mang dư luận này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an), Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện Cục Chăn nuôi và Thú y, các sở ngành tại địa phương đã tiến hành điều tra xác minh một cách khách quan, toàn diện.

Sau quá trình điều tra xác minh và thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo, C.P. Việt Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (văn bản ban hành trước khi hợp nhất tỉnh - PV) đã ban hành Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 10922/TB-CSKT vào ngày 29/6.

Theo đó, kết luận nêu rõ: "Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm' số 6392/QĐ-CSKT ngày 27/6/2025".

C.P. nhấn mạnh kết luận này khẳng định một cách rõ ràng và có căn cứ pháp lý rằng doanh nghiệp không vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trái với các thông tin sai lệch đã lan truyền trước đó.

"Đây là kết quả của quá trình điều tra kỹ lưỡng, độc lập và khách quan từ cơ quan điều tra chuyên trách, tương đồng với các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng liên ngành thời gian qua, một lần nữa chứng minh sự minh bạch, nghiêm túc và thượng tôn pháp luật trong toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty", C.P Việt Nam bổ sung.

Hồi cuối tháng 5, mạng xã hội lan truyền bài đăng của ông Liễu Quý Ngân (40 tuổi) - cựu nhân viên cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Ông cho biết: "Hàng ngày, cửa hàng thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Fresh Shop chỉ đạo nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng".

Đáng chú ý, theo bài viết này, những mảnh heo, gà bệnh không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như (nổi đốm đỏ, áp xe, mủ) và cả những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún hoặc có mùi hôi thối mà vẫn được gửi về cửa hàng Fresh Shop để bán...

Trưa cùng ngày, Công ty C.P. Việt Nam phát công văn gửi khách hàng và đối tác, khẳng định thông tin ông Ngân đưa ra là sai sự thật.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ 4 cửa hàng Fresh Shop trên địa bàn, kết quả cho thấy 3 cơ sở đã hết hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang cũng đồng thời phối hợp, tiến hành làm việc với cơ sở giết mổ Dững Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp), nơi chụp bức ảnh heo bệnh trong bài tố của ông Ngân. Đại diện cơ sở này và phía C.P. cho biết heo bệnh đã được tiêu hủy bằng cách nấu, và làm thức ăn cho cá.

Ngay sau đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Ngân cũng cho biết đã làm việc với cơ quan công an, theo giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sóc Trăng.