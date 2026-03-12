SHB sắp có cổ đông mới, toàn 'tay to' giới tài chính

Nhiều tổ chức đầu tư lớn như Dragon Capital, KIM, Hanwha Life, VinaCapital... nằm trong danh sách dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu của SHB.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển. Ảnh: SHB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố thông tin bất thường liên quan tới danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành và khoảng 3,74% tổng số cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành.

SHB dự kiến thu về khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Theo kế hoạch sử dụng vốn, ngân hàng sẽ phân bổ nguồn vốn thu về để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh và triển khai các dự án.

Theo danh sách công bố, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt phát hành bao gồm nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital là các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) - công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc - cũng đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu SHB, thông qua các quỹ thành viên như KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Ngoài ra, hàng loạt tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước cũng tham gia đợt phát hành lần này của SHB gồm: Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phiếu; PVI Asset Management đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký mua 25 triệu cổ phiếu; FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu; còn Quỹ đầu tư HPP đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu.

Phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước của SHB nằm trong phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước đó.

Ngoài chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, SHB còn dự kiến phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để huy động đủ nguồn vốn mong muốn.

SHB dự kiến hoàn tất kế hoạch huy động vốn này trong quý I/2026 để vươn lên vị trí top 4 ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn nhất ngành.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng , tăng 30% so với năm trước và vượt 4% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 892.600 tỷ đồng , tăng 19% so với năm 2024.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức hơn 619.500 tỷ đồng (+16%), trong đó dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 614.900 tỷ đồng (+18%).