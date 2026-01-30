Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
SHB lãi cao nhất lịch sử

  Thứ sáu, 30/1/2026 16:28 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Kết thúc năm kinh doanh 2025, SHB báo lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch cổ đông giao. Tổng tài sản đã tiến rất sát mốc 1 triệu tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB. Ảnh: SHB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với khoản thu nhập lãi thuần đạt hơn 20.200 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản thu nhập từ hoạt động dịch vụ của nhà băng này cũng tăng tới 154% lên 3.200 tỷ.

Với kết quả kể trên, SHB đã thu về 15.028 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với năm trước, đồng thời vượt 4% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) lãi trên 15.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, SHB có tổng tài sản gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Với việc mở rộng quy mô tài sản nhanh chóng, SHB đang là ứng cử viên ngân hàng tư nhân tiếp theo có thể đạt cột mốc triệu tỷ đồng tài sản, sau MB, Techcombank và VPBank.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức hơn 619.500 tỷ đồng (+16%), trong đó dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 614.900 tỷ đồng (+18%).

Trong năm qua, SHB cho biết dòng vốn tín dụng ngân hàng chủ yếu hướng vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của nền kinh tế, các ngành sản xuất - kinh doanh trọng điểm, các dự án tạo giá trị gia tăng và đóng góp cho tăng trưởng GDP, tạo việc làm và ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhãn20152016201720182019202020212022202320242025
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1017115619252094302632686260968992391156915028

Kết thúc năm 2025, các chỉ số an toàn tài chính của SHB tiếp tục được kiểm soát ở mức cao. Trong đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12% theo chuẩn Basel II. Các chỉ tiêu thanh khoản đáp ứng tiêu chuẩn Basel III. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập (CIR) ở mức 22,4%.

Về năng lực vốn, HĐQT ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.

SHB dự kiến hoàn tất kế hoạch này trong quý I/2026 để vươn lên top 4 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất ngành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB được dự báo sẽ vào rổ FTSE Global All Cap khi Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công 2 khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD.

15:19 23/1/2026

SHB đồng hành doanh nghiệp giữ nhịp dòng tiền mùa cao điểm

Những tháng cuối năm là mùa cao điểm sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ đối mặt với áp lực về vốn lưu động và chi phí hoạt động.

16:00 25/12/2025

SHB tính tăng vốn lên trên 2 tỷ USD

SHB dự kiến tăng vốn thêm 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó lọt top 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất.

21:46 30/10/2025

Hồng Nhung

Sep doanh nghiep cap tap mua ban co phieu hinh anh

Sếp doanh nghiệp cấp tập mua bán cổ phiếu

13:40 23/8/2025 13:40 23/8/2025

0

Lãnh đạo và cổ đông lớn tại VPBank, SeABank, Hoàng Anh Gia Lai, Đất Xanh, SHB… đồng loạt đăng ký mua bán hàng triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh.

SHB lan dau lai hon 10.000 ty sau 9 thang hinh anh

SHB lần đầu lãi hơn 10.000 tỷ sau 9 tháng

15:57 23/10/2025 15:57 23/10/2025

0

Kết thúc 3 quý kinh doanh năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SHB đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 85% kế hoạch năm.

