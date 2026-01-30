Kết thúc năm kinh doanh 2025, SHB báo lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch cổ đông giao. Tổng tài sản đã tiến rất sát mốc 1 triệu tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB. Ảnh: SHB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với khoản thu nhập lãi thuần đạt hơn 20.200 tỷ đồng . Đặc biệt, khoản thu nhập từ hoạt động dịch vụ của nhà băng này cũng tăng tới 154% lên 3.200 tỷ.

Với kết quả kể trên, SHB đã thu về 15.028 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với năm trước, đồng thời vượt 4% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) lãi trên 15.000 tỷ đồng .

Tính đến cuối năm 2025, SHB có tổng tài sản gần 892.600 tỷ đồng , tăng 19% so với đầu năm. Với việc mở rộng quy mô tài sản nhanh chóng, SHB đang là ứng cử viên ngân hàng tư nhân tiếp theo có thể đạt cột mốc triệu tỷ đồng tài sản, sau MB, Techcombank và VPBank.

Tại thời điểm cuối năm ngoái, dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức hơn 619.500 tỷ đồng (+16%), trong đó dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 614.900 tỷ đồng (+18%).

Trong năm qua, SHB cho biết dòng vốn tín dụng ngân hàng chủ yếu hướng vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của nền kinh tế, các ngành sản xuất - kinh doanh trọng điểm, các dự án tạo giá trị gia tăng và đóng góp cho tăng trưởng GDP, tạo việc làm và ổn định kinh tế vĩ mô.

SHB LÃI CAO NHẤT LỊCH SỬ

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1017 1156 1925 2094 3026 3268 6260 9689 9239 11569 15028

Kết thúc năm 2025, các chỉ số an toàn tài chính của SHB tiếp tục được kiểm soát ở mức cao. Trong đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12% theo chuẩn Basel II. Các chỉ tiêu thanh khoản đáp ứng tiêu chuẩn Basel III. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập (CIR) ở mức 22,4%.

Về năng lực vốn, HĐQT ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.

SHB dự kiến hoàn tất kế hoạch này trong quý I/2026 để vươn lên top 4 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất ngành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB được dự báo sẽ vào rổ FTSE Global All Cap khi Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi.