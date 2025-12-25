SHB đồng hành doanh nghiệp giữ nhịp dòng tiền mùa cao điểm

Những tháng cuối năm là mùa cao điểm sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ đối mặt với áp lực về vốn lưu động và chi phí hoạt động.

Trong bối cảnh đó, việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn vốn linh hoạt, chi phí vận hành thấp và công cụ quản lý dòng tiền hiệu quả không còn là lựa chọn mà gần như là yêu cầu bắt buộc để duy trì hoạt động và tận dụng cơ hội thị trường.

Đồng hành phát triển - tri ân tiến bước

Nhận thấy rõ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, SHB triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp với tên gọi “Đồng hành phát triển - tri ân tiến bước”, áp dụng đến 13/3/2026 với nhiều giải pháp linh hoạt và phù hợp cho từng phân khúc.

Đối với khách hàng doanh nghiệp mới, SHB miễn phí mở tài khoản số đẹp, tặng combo tài khoản thanh toán mà không yêu cầu điều kiện. Đây là chính sách mang lại lợi thế về mặt thương hiệu, tạo dựng uy tín trong giao dịch với đối tác, đồng thời tiết kiệm chi phí giao dịch cho khách hàng.

Tri ân khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, ngoài chính sách miễn phí mở tài khoản số đẹp, tặng combo tài khoản thanh toán như khách hàng doanh nghiệp mới, SHB còn cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp không yêu cầu tài sản bảo đảm, phê duyệt trước hạn mức thấu chi online không tài sản bảo đảm giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo dòng vốn lưu động, ứng phó nhanh với biến động.

Chương trình ưu đãi "Đồng hành phát triển - tri ân tiến bước" giúp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn vốn dịp cao điểm cuối năm.

Đặc biệt, SHB dành tặng hơn 2.000 voucher với giá trị lên đến 10 triệu đồng/voucher (dùng để giảm trừ vào phí khi sử dụng bất kỳ sản phẩm dịch vụ chịu phí tại SHB như phí chuyển tiền, phí bảo lãnh, phí thanh toán quốc tế...) tới các khách hàng doanh nghiệp mới và hiện hữu tại SHB (đáp ứng điều kiện chương trình), giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí hoạt động và tăng gắn kết giữa SHB và khách hàng.

Đối tác tài chính toàn diện

Cùng với chương trình ưu đãi, SHB tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp tài chính thiết thực, đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Bên cạnh việc được miễn phí tài khoản số đẹp và phí quản lý tài khoản trong 12 tháng, khách hàng của SHB dễ dàng được tiếp cận vốn, cấp tín dụng nhanh, phê duyệt chỉ từ 24h làm việc, hạn mức lên tới 10 tỷ đồng và tài trợ hóa đơn đến 90% giá trị, hạn mức lên tới 3 tỷ đồng . SHB cũng triển khai loa thanh toán SHB cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xử lý chính xác và tức thời các giao dịch, nâng cao tính chuyên nghiệp và tăng cường hiệu quả quản lý.

Đặc biệt, SHB chính thức triển khai dịch vụ thanh toán thuế hải quan online 24/7, cho phép doanh nghiệp nộp thuế hoàn toàn trực tuyến ngay trên Internet banking, giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu dòng tiền và thúc đẩy thông quan nhanh chóng. Chỉ với máy tính hoặc điện thoại kết nối internet, doanh nghiệp có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi, không cần tới quầy giao dịch.

Với những giải pháp tài chính linh hoạt và tối ưu, SHB không chỉ hỗ trợ hộ kinh doanh thuận lợi hơn trong việc chuyển đổi mô hình mà còn tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp mới hình thành có thể mở rộng quy mô hoạt động. Chính từ sự đồng hành và thấu hiểu đó, SHB tiếp tục mở rộng mạng lưới liên kết và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần gia tăng giá trị cho khách hàng cũng như hệ sinh thái doanh nghiệp.

Ngân hàng đã và đang tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các tập đoàn/tổng công ty lớn trong nước và quốc tế, phát triển chiến lược toàn diện tới hệ sinh thái, chuỗi cung ứng là các doanh nghiệp vệ tinh, đối tác đầu ra/đầu vào và cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp. Đồng hành cùng các chính sách của Chính phủ, SHB thường xuyên cung cấp các gói tín dụng, gói phí tín dụng ưu đãi hàng chục tỷ đồng, thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế phát triển.

Cùng với uy tín, vị thế có được, trở thành đối tác tài chính tin cậy của nhiều doanh nghiệp tổ chức uy tín trong nước, quốc tế, SHB mang đến cho doanh nghiệp, đặc biệt nhóm SMEs những giải pháp tài chính toàn diện, kết nối thị trường đầu vào, đầu ra, cùng doanh nghiệp gia tăng năng lực quản trị, công nghệ… và tăng tốc phát triển trong từng thời kỳ, vượt qua thách thức, đón đầu những cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng quốc gia gắn với tầm nhìn và định hướng từ 4 nghị quyết trụ cột đang tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong mọi thành phần kinh tế, các giải pháp tài chính của SHB kịp thời tiếp thêm sức mạnh, là “đòn bẩy” tài chính hỗ trợ doanh nghiệp sẵn sàng “cất cánh” trong giai đoạn tiếp theo. Đó không đơn thuần là những ưu đãi tri ân, mà là nỗ lực mang tính chiến lược, giúp doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định dòng vốn, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực quản lý tài chính, vận hành và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.