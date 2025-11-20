Tư duy lãnh đạo trẻ và hành trình đưa SHB bứt phá trong kỷ nguyên mới

Tại sự kiện, vị lãnh đạo SHB khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng.

Tại Vietnam Future Economy Summit 2025 do Bloomberg Businessweek Vietnam tổ chức, trong phiên thảo luận "Tư duy lãnh đạo mới: Từ di sản đến bứt phá", ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), chia sẻ nhiều góc nhìn về vai trò của thế hệ lãnh đạo trẻ trong thời đại số.

Với tinh thần dấn thân, tư duy đổi mới và niềm tin vào sức mạnh nội tại của doanh nghiệp Việt, ông Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp nối và phát triển bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng.

Động lực quan trọng của nền kinh tế

Theo ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt của nền kinh tế Việt Nam khi Nghị quyết 68 lần đầu tiên khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực chính của phát triển đất nước. Cùng với các nghị quyết về khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế và đổi mới thể chế, đây là bộ tứ chính sách chiến lược tạo đòn bẩy cho Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, với tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Đỗ Quang Vinh khẳng định: "Di sản của SHB không chỉ nằm ở tầm vóc và vị thế, mà còn những đóng góp và dấu ấn trên nhiều phương diện".

Vị lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh cơ hội mở ra từ chuyển đổi số, tài chính xanh và xu hướng tiêu dùng mới, doanh nghiệp Việt cần đồng thời đối diện với biến động toàn cầu, rủi ro công nghệ và áp lực nâng chuẩn nội tại.

"Bản lĩnh, khả năng thích ứng và sự tự tin của đội ngũ lãnh đạo sẽ quyết định việc chúng ta nắm bắt cơ hội hay bỏ lỡ chúng", ông Vinh nhấn mạnh.

Trên bản đồ tài chính Việt Nam, SHB thuộc top 5 ngân hàng tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống. Phó chủ tịch HĐQT SHB chia sẻ di sản của SHB không chỉ ở tầm vóc và vị thế sau 32 năm phát triển mà còn là những đóng góp và dấu ấn trên nhiều phương diện kinh tế, văn hóa và xã hội.

Cụ thể, ngân hàng từng tiên phong trong tái cơ cấu hệ thống khi sáp nhập Habubank vào năm 2012 - thương vụ được đánh giá là cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, SHB đồng hành cùng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, tài trợ cho các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp xanh, xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Bên cạnh đó, ông Vinh đề cập di sản quan trọng của SHB được xây dựng và tích lũy xuyên suốt hành trình phát triển là văn hóa doanh nghiệp và con người. Đó là nơi hội tụ hệ giá trị cốt lõi "Từ Tâm" (Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm). Đó là nền tảng để ngân hàng duy trì bản sắc riêng biệt, nhân văn và bền vững suốt hơn ba thập kỷ.

Chia sẻ về triết lý phát triển trong giai đoạn mới, ông Vinh cho biết SHB đặt con người, văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ; lấy công nghệ, số hóa làm động lực bứt phá dẫn đầu; và lấy phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn.

Hai thế hệ - một tầm nhìn

Tại phiên thảo luận "Tư duy lãnh đạo mới: Từ di sản đến bứt phá", ông Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ điều đặc biệt trong mô hình quản trị tại SHB. Đó là sự giao thoa giữa 2 thế hệ lãnh đạo. Thế hệ đi trước mang đến tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm và bản lĩnh thương trường. Trong khi đó, thế hệ lãnh đạo trẻ - tiêu biểu là ông Đỗ Quang Vinh - mang lại tư duy đổi mới, nhạy bén với công nghệ và tinh thần hội nhập quốc tế.

Ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ về sự hòa hợp của 2 thế hệ lãnh đạo tại SHB.

Ông Vinh nhìn nhận khác biệt giữa các thế hệ là điều tự nhiên, nhưng tại SHB, khác biệt là chất xúc tác tích cực cho phát triển. Thế hệ kế cận học hỏi từ thành công và bản lĩnh của người đi trước, trong khi thế hệ đi trước sẵn sàng cập nhật xu hướng, phong cách và công nghệ mới để bắt nhịp thời đại. Điều quan trọng là sự lắng nghe hai chiều và mục tiêu chung - đưa SHB phát triển bứt phá và bền vững. Chính sự hòa hợp đó tạo nên tiếng nói chung trong mọi quyết sách chiến lược.

Ông Vinh chia sẻ: "Tôi may mắn khi có người cha - Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển. Ông truyền cho tôi tinh thần dấn thân và bản lĩnh vượt khó, cùng kinh nghiệm và kiến thức quý báu. Từ đó, tôi có thể có những quyết định tốt và chính xác hơn".

Trước câu hỏi về việc doanh nghiệp Việt và thế hệ doanh nhân cần chuẩn bị gì để bước ra khu vực, ông Đỗ Quang Vinh khẳng định: "Doanh nghiệp muốn vươn ra quốc tế, trước hết phải đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam".

Hiện nay, SHB đang tiên phong trong các tổ chức tài chính chủ động chuẩn hóa quản trị theo IFRS, Basel, ESG; đồng thời đầu tư vào công nghệ, dữ liệu; và chất lượng nguồn nhân lực. Đó là 3 yếu tố sẽ quyết định sức cạnh tranh dài hạn. Trong đó, công nghệ không chỉ giúp tăng tốc độ vận hành mà còn tạo ra lợi thế về quy mô, hiệu quả và trải nghiệm khách hàng - những yếu tố trọng yếu trong hội nhập.

Ông Vinh chia sẻ thêm: "Thế hệ lãnh đạo như tôi nghĩ rằng cần mang trong mình sự tự tin, nhạy bén, thích ứng với biến động thời cuộc và tinh thần không ngừng đổi mới để có thể đưa doanh nghiệp vươn xa".

Với di sản bền vững, tinh thần đổi mới và sự kết nối hài hòa giữa các thế hệ lãnh đạo, SHB đang bước vào giai đoạn bứt phá mới. Đó là nơi giá trị cốt lõi được giữ vững và tầm nhìn phát triển được mở rộng.

Ông Đỗ Quang Vinh khẳng định: "Chúng tôi tin rằng khi kinh tế tư nhân trở thành động lực trung tâm của quốc gia, SHB tiếp tục đóng vai trò tiên phong, góp phần vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thu nhập cao vào năm 2045".