SHB ra mắt bộ quà tặng độc bản mừng 80 năm Quốc khánh

Lấy cảm hứng từ Cột cờ Hà Nội, Ngọ Môn Huế, chợ Bến Thành, SHB ra mắt bộ quà tặng độc bản “Hạnh phúc là người Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Mỗi món quà là sự giao thoa giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và thiết kế hiện đại, trẻ trung, mang đến cho khách hàng trải nghiệm vừa độc đáo vừa ý nghĩa sau mỗi giao dịch mùa đại lễ.

Bất ngờ với món quà mùa lễ hội

Trong không khí rộn ràng hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, newsfeed Facebook của Lan Anh (26 tuổi, Hà Nội) ngập sắc đỏ từ phố phường treo cờ, đội hình diễu binh tập dượt đến các lễ hội âm nhạc, nghệ thuật. Giữa dòng sự kiện ấy, cô bị thu hút bởi video "đập hộp" bộ quà tặng tri ân của SHB với gam màu rực rỡ, concept trẻ trung, thu hút gần 140.000 lượt xem.

Lan Anh hào hứng chia sẻ: "Hơn hai phút xem video 'đập hộp' bộ sưu tập 'Hạnh phúc là người Việt Nam', mình như trải qua đủ cung bậc cảm xúc - tò mò khi nhân vật mở nắp hộp, thích thú khám phá bảy món quà từ mũ, áo đến khăn bandana. Tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ cả thiết kế lẫn công năng. Họa tiết in thì đẹp, màu đỏ lại hợp vibe concert quốc gia sắp tới. Nhìn xong chỉ muốn tìm cách sở hữu ngay”.

SHB mang đến 7 món quà và 1 niềm hạnh phúc.

Bộ quà tặng gây ấn tượng từ hình ảnh thân thuộc nhưng giàu cảm xúc: Cột cờ Hà Nội hiên ngang, Ngọ Môn Huế cổ kính, chợ Bến Thành rực rỡ, trống đồng Đông Sơn hay Lễ đài nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, kèm đoạn trích từ bản gốc lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Mỗi sản phẩm đều mang một diện mạo và cảm giác riêng, với chi tiết rất thú vị.

Những sản phẩm ấy không chỉ là phụ kiện “sống ảo” mà còn gắn với đời sống hàng ngày: Mũ đồng hành trên mọi chuyến du ngoạn, áo phông tạo điểm nhấn cá tính đúng gu Gen Z, khăn bandana linh hoạt từ băng đô đến phụ kiện túi xách.

“Mỗi lần dùng, mình như mang theo một mảnh văn hóa Việt - vừa gần gũi, vừa ý nghĩa để khoe với bạn bè”, Lan Anh chia sẻ.

Dễ dàng nhận những phần quà hấp dẫn

Với mong muốn lan tỏa tinh thần “Hạnh phúc là người Việt Nam”, từ nay đến hết 6/9, SHB gửi tặng khách hàng là bạn trẻ, người dân, bộ sưu tập đặc biệt tại mọi điểm giao dịch của SHB, khi thực hiện giao dịch theo hướng dẫn.

40.000 phần quà như 40.000 lời gửi gắm niềm tự hào dân tộc, đồng hành cùng thế hệ trẻ tìm kiếm ý nghĩa tri ân trong mỗi trải nghiệm. Toàn bộ quà tặng do Tò He - doanh nghiệp xã hội nổi tiếng với sản phẩm thủ công đậm bản sắc Việt, thiết kế và sản xuất, thể hiện cam kết của SHB trong việc lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Người trẻ tự hào khoe sắc Việt cùng SHB dịp Quốc khánh.

Bắt đầu từ giao dịch đầu tiên như mở tài khoản, kích hoạt SHB SAHA hay nhận thẻ ghi nợ quốc tế, khách hàng sẽ nhận túi canvas hoặc khăn bandana mang cảm hứng sống năng động. Khi trải nghiệm thêm nhiều sản phẩm từ mở thẻ tín dụng, vay thấu chi đến vay tín chấp 200-300 triệu đồng, bạn nhận được quà tặng gồm mũ lưỡi trai, áo phông hay bình giữ nhiệt cao cấp. Đây là những vật dụng thiết thực đồng hành cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Bước vào ngưỡng tích lũy như gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 6 tháng với số tiền từ 30 triệu đồng trở lên, đầu tư quỹ VinaCapital từ 5 triệu đồng trở lên hay tham gia hợp đồng bảo hiểm khác, khách hàng nhận được món quà ý nghĩa trong bộ sưu tập như lời chúc vạn sự thuận lợi từ SHB.

Đặc biệt, nhân dịp Quốc khánh 2/9, SHB gửi lời tri ân đến khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với Tết Độc lập. Riêng những công dân chào đời đúng 2/9/1945 - ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - được tặng trọn bộ sưu tập “Hạnh phúc là người Việt Nam”. Đây là biểu tượng gắn kết hành trình của Tổ quốc với cuộc đời mỗi cá nhân, cùng trưởng thành trong thời đại độc lập, tự do.

Đại diện SHB cho biết ngân hàng không chỉ mang đến giao dịch tài chính mà còn gửi tặng khách hàng “bảo tàng di sản” thu nhỏ. 40.000 món quà là 40.000 lời tri ân đậm bản sắc, biến mỗi lần rút tiền hay chuyển khoản đời thường thành cơ hội nhận quà mang hơi thở Việt, đặc biệt hấp dẫn với Gen Z.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động còn có minigame và thử thách check-in tại chi nhánh SHB trên toàn quốc. Với SHB, "Hạnh phúc là người Việt Nam" không chỉ là khẩu hiệu, mà là điều được chứng minh qua hành động thực tế.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết chương trình và cách tham gia tại đây, để cùng SHB lan tỏa tinh thần “Hạnh phúc là người Việt Nam” trong dịp đại lễ trọng đại.