SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công 2 khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường - xã hội - quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD.

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp, dự án theo định hướng tăng trưởng xanh cũng như phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Niềm tin của các định chế tài chính hàng đầu với SHB

Cả hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế, thể hiện qua khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu. Qua đó, SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh.

Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp, dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.

Đáng chú ý, khoản vay hợp vốn ESG năm 2025 được 5 tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh (MLABU) gồm Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), CTBC Bank, First Abu Dhabi Bank (FAB), Mashreq Bank và State Bank of India (SBI). Đây đều là những định chế tài chính quốc tế uy tín. Việc các định chế đầu mối đảm nhiệm vai trò đồng thu xếp và bảo lãnh thể hiện mức độ tự tin cao của những ngân hàng hàng đầu vào sức hấp dẫn của thương vụ, năng lực triển khai của SHB, khả năng thu hút sự tham gia rộng rãi của các nhà đầu tư quốc tế.

Thành công của các giao dịch hợp vốn cũng là kết quả của chuỗi hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư (roadshow) được SHB triển khai bài bản, chuyên nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore, góp phần củng cố mối quan hệ với các nhà đầu tư hiện hữu, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế tiềm năng.

Cam kết 100% nguồn vốn dành cho dự án ESG theo khung tài chính bền vững

Theo cam kết, toàn bộ nguồn vốn vay được SHB sử dụng để cho vay/tài trợ các dự án ESG đáp ứng tiêu chí của khung tài chính bền vững, tiệm cận chuẩn mực và nguyên tắc phổ biến trên thị trường tài chính xanh, tài chính bền vững quốc tế (ICMA, LMA, IFC và các thông lệ tương đương). Việc chuẩn hóa khung tài chính bền vững giúp SHB nâng cao tính nhất quán trong lựa chọn dự án, quản lý danh mục tài trợ và tăng cường năng lực tiếp cận các dòng vốn bền vững trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh các định chế tài chính quốc tế ngày càng ưu tiên phân bổ vốn cho mục tiêu bền vững, những giao dịch hợp vốn theo chuẩn ESG tiếp tục là xu hướng chủ đạo trên thị trường vốn quốc tế. SHB xác định việc huy động thành công các khoản vay hợp vốn ESG không chỉ mang ý nghĩa về quy mô nguồn vốn, mà còn khẳng định năng lực của ngân hàng trong việc chuẩn hóa tiêu chí, tăng cường minh bạch và nâng cao chất lượng triển khai. Đây là nền tảng để mở rộng hợp tác, đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư và thu xếp các giao dịch đáp ứng nhu cầu của SHB trong thời gian tới.

SHB được vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật”.

Kiên định với chiến lược phát triển bền vững, SHB tiếp tục định vị là cầu nối hiệu quả đưa dòng vốn xanh quốc tế vào Việt Nam; đồng hành doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững; qua đó đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Nhiều năm qua, SHB đã hợp tác thành công với các định chế tài chính hàng đầu thế giới như WB, ADB, IFC… dẫn dòng vốn tới những dự án xanh và nhiều thành phần kinh tế như phát triển năng lượng tái tạo, SME, doanh nghiệp nữ chủ…

Tầm nhìn đến năm 2035, SHB sẽ trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh, ngân hàng số trong top đầu của khu vực. Xuyên suốt hành trình đó, SHB đặt con người và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực bứt phá dẫn đầu; kiên định với mục tiêu ngân hàng xanh, phát triển bền vững.