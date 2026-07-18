Thêm 2 nhà cung cấp tham gia 'Tick xanh' của TP.HCM

MM Mega Market ký kết hợp tác với các nhà cung cấp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho các bếp ăn trường học tại TP.HCM.

MM Mega Market có hơn 400 sản phẩm đạt "Tick xanh trách nhiệm". Ảnh: Thảo Liên.

MM Mega Market mới đây đã tổ chức lễ ký kết với các nhà cung cấp tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, là chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với các nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam triển khai từ tháng 3/2024.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, đến nay chương trình đã thu hút 12 hệ thống siêu thị tham gia, với hơn 449 nhà cung cấp và hơn 5.460 sản phẩm được phê duyệt.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho hay không chỉ hệ thống bán lẻ, các phường, bếp ăn trường học và chợ truyền thống tại thành phố cũng tích cực tham gia Tick xanh trách nhiệm.

Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố cho biết thời gian qua, dù TP.HCM tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, đặc biệt là an toàn thực phẩm, tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra. Với kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực bán lẻ, các doanh nghiệp tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm sẽ góp phần quản lý, phân phối và cung ứng các sản phẩm an toàn, minh bạch đến người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, ông Phương cam kết với vai trò là cơ quan quản lý ngành công thương và đơn vị phát động chương trình, Sở Công Thương TP.HCM sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đóng góp nhiều hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.

Hiện, hệ thống bán lẻ MM Mega Market có hơn 400 sản phẩm đạt Tick xanh trách nhiệm và đặt mục tiêu nâng lên hàng nghìn sản phẩm trong thời gian tới. Doanh nghiệp đang cung ứng các mặt hàng đạt chứng nhận này cho bếp ăn của hơn 250 trường học tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam, cho biết doanh nghiệp ưu tiên thu mua, bố trí vị trí trưng bày nổi bật và áp dụng chính sách giá phù hợp đối với các sản phẩm đạt Tick xanh trách nhiệm nhằm khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn, mua sắm.

Tại chương trình, nhà phân phối MM Mega Market đã ký kết hợp tác với Unilever Food Solutions và Fresco, đồng thời thúc đẩy các giải pháp số hóa thanh toán.

Theo bà Huỳnh Thị Bích Vi, Giám đốc Kênh siêu thị và Khách hàng trọng điểm toàn quốc Unilever Food Solutions (UFS), doanh nghiệp đặt mục tiêu toàn bộ 20 sản phẩm đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam sẽ được gắn Tick xanh trách nhiệm, đồng thời vẫn giữ nguyên giá bán khi tham gia chương trình.

Trong khi đó, thỏa thuận hợp tác với Fresco hướng đến cung ứng hàng hóa và giải pháp toàn diện cho hệ thống bếp ăn trường học công lập. Bên cạnh việc cam kết về chất lượng và an toàn thực phẩm, MM Mega Market và Fresco sẽ đồng hành triển khai các giải pháp vận hành xanh, giảm thiểu hao hụt nguyên liệu, hạn chế rác thải nhựa và hướng tới chuẩn hóa mô hình “bếp ăn có trách nhiệm”.