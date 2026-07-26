Cơ ngơi gần tỷ USD trên vai nữ Chủ tịch 27 tuổi của PC1

Ở tuổi 27, bà Trịnh Khánh Linh vừa tiếp quản vị trí Chủ tịch Tập đoàn PC1, doanh nghiệp sở hữu khối tài sản 24.500 tỷ đồng, hoạt động từ xây lắp điện, năng lượng đến khai khoáng.

Sau khoảng 3 tháng gia nhập CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1), bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp tại phiên họp ngày 24/7.

Ở tuổi 27, bà tiếp quản vị trí từng do cha mình - ông Trịnh Văn Tuấn - đảm nhiệm, qua đó đứng đầu một tập đoàn có quy mô tài sản hơn 24.500 tỷ đồng , tương đương gần 1 tỷ USD , với hoạt động trải rộng từ xây lắp điện, năng lượng, sản xuất công nghiệp đến khai khoáng, bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp.

Từ nhà thầu điện thành tập đoàn đa ngành

Tiền thân của PC1 là Công ty Xây lắp đường dây và trạm, thành lập năm 1963. Xuất phát điểm là doanh nghiệp chuyên xây dựng công trình truyền tải điện, sau hơn 6 thập kỷ, PC1 đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

Trong đó, xây lắp điện vẫn là một trong những mảng kinh doanh cốt lõi và đóng góp nguồn thu lớn nhất cho tập đoàn. PC1 tham gia nhiều khâu trong chuỗi giá trị, từ khảo sát, thiết kế, sản xuất cột thép, cung cấp thiết bị đến thi công đường dây, trạm biến áp và tổng thầu EPC các dự án điện.

Doanh nghiệp từng góp mặt tại nhiều công trình truyền tải điện quốc gia. Riêng dự án đường dây 500 kV mạch 3, PC1 tham gia nhiều gói thầu xây lắp, cung cấp cột thép và thiết bị với tổng giá trị hợp đồng khoảng 2.083 tỷ đồng .

Ở lĩnh vực tổng thầu EPC năng lượng tái tạo, PC1 cũng tham gia các dự án điện mặt trời như Dầu Tiếng, BIM 2, BIM 3, Đa Mi và nhiều dự án điện gió gồm Hưng Hải, Ia Pết - Đắk Đoa, Phong Huy hay Tân Phú Đông.

Năm 2025, hoạt động xây lắp, cung cấp thiết bị điện và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp mang về khoảng 6.698 tỷ đồng , chiếm hơn một nửa tổng doanh thu PC1.

PC1 hoạt động trải rộng từ xây lắp điện, năng lượng, sản xuất công nghiệp đến khai khoáng, bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp. Ảnh: PC1.

Từ thế mạnh xây lắp, PC1 cũng trực tiếp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện. Hiện tập đoàn vận hành 7 nhà máy thủy điện với tổng công suất khoảng 169 MW, gồm Trung Thu, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 3A, Mông Ân, Bảo Lạc B và Sông Nhiệm 4.

Hai dự án Bảo Lạc A công suất 30 MW và Thượng Hà 13 MW đang tiếp tục được triển khai. Khi hai nhà máy này hoàn thành, tổng công suất thủy điện của PC1 dự kiến nâng lên khoảng 212 MW.

Ngoài thủy điện, PC1 còn sở hữu 3 nhà máy điện gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên tại Quảng Trị, tổng công suất 144 MW. Như vậy, riêng danh mục thủy điện và điện gió đang vận hành của doanh nghiệp có tổng công suất hơn 300 MW.

Năm 2025, hoạt động bán điện mang về khoảng 1.802 tỷ đồng doanh thu cho PC1.

Một mảng kinh doanh đáng chú ý khác là khai khoáng. Thông qua CTCP Khoáng sản Tấn Phát, PC1 đầu tư dự án khai thác và chế biến niken - đồng tại Cao Bằng. Mỏ có trữ lượng khoảng 14 triệu tấn quặng, trong khi nhà máy tuyển có công suất xử lý 600.000 tấn quặng nguyên khai mỗi năm. Giai đoạn đầu của dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng .

Sau khi đi vào vận hành thương mại, khai khoáng nhanh chóng trở thành một nguồn thu đáng kể của tập đoàn. Năm 2025, bán tinh quặng mang về khoảng 1.139 tỷ đồng doanh thu, dù giảm hơn 33% so với năm trước.

Lấn sân sang bất động sản

Cùng với điện và khoáng sản, PC1 những năm gần đây mở rộng mạnh sang bất động sản, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp.

Một trong những thương vụ đáng chú ý là việc PC1 mua lại toàn bộ phần vốn của Nomura Asia Investment Vietnam, qua đó nắm quyền chi phối tại Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng, nay là Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng. Khu công nghiệp này có diện tích hơn 150 ha và đã hoạt động từ những năm 1990.

Cuối năm 2025, PC1 tiếp tục khởi công Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng giai đoạn 2. Dự án có diện tích hơn 197 ha, tổng vốn đầu tư được phê duyệt ban đầu khoảng 2.783 tỷ đồng . Sau khi cập nhật chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, PC1 ước tính tổng mức đầu tư dự án có thể tăng lên khoảng 3.900 tỷ đồng .

Bên cạnh các dự án trực tiếp sở hữu, PC1 còn nắm hơn 30% vốn tại Western Pacific - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp. Thông qua khoản đầu tư này, PC1 gián tiếp tham gia vào danh mục các dự án khu công nghiệp của Western Pacific.

Hoạt động vận hành khu công nghiệp mang về khoảng 642 tỷ đồng doanh thu cho PC1 trong năm vừa qua.

Cơ cấu doanh thu của PC1 năm 2025

Nhãn Xây lắp điện Bán điện Sản xuất công nghiệp Bán tinh quặng Bất động sản Vận hành KCN Khác

tỷ đồng 6698 1802 1469 1139 774 642 561

Bên cạnh đó, năm 2025 đánh dấu sự trở lại đáng kể của PC1 trong mảng bất động sản dân dụng khi doanh nghiệp bắt đầu bàn giao dự án nhà ở thấp tầng Tháp Vàng, tên thương mại Phú Thị Riverside, tại Gia Lâm, Hà Nội. Nhờ đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản năm 2025 đạt khoảng 774 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 24 tỷ đồng của năm trước.

Cùng với bất động sản, PC1 còn ghi nhận khoảng 1.469 tỷ đồng doanh thu từ sản xuất công nghiệp trong năm qua.

Sự đóng góp đồng thời của các mảng kinh doanh giúp PC1 khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 13.085 tỷ đồng , tăng khoảng 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.365 tỷ đồng , tăng trên 90%.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong quý I năm nay khi PC1 ghi nhận doanh thu 2.168 tỷ đồng , tăng gần 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng , tăng 86%. Kết quả này được hỗ trợ bởi hoạt động xây lắp điện, tiếp tục bàn giao sản phẩm tại dự án Phú Thị Riverside và khoản thu nhập từ thoái vốn công ty liên kết.

Như vậy, chiếc ghế Chủ tịch bà Trịnh Khánh Linh tiếp quản ở tuổi 27 gắn với một doanh nghiệp đã vượt xa xuất phát điểm của một nhà thầu xây lắp điện. PC1 hiện sở hữu hệ sinh thái kinh doanh trải từ các công trình truyền tải điện, nhà máy thủy điện, điện gió đến mỏ niken - đồng, bất động sản và khu công nghiệp, với quy mô tài sản ở thời điểm cuối năm 2025 là 24.564 tỷ đồng , tăng gần 17% sau một năm. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 8.889 tỷ đồng .