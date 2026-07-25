Chân dung 'đại gia' mới gia nhập HĐQT PC1 cùng nữ chủ tịch 27 tuổi

Sau đợt kiện toàn HĐQT, PC1 đón thêm Chủ tịch Đại Dũng Corp Trịnh Tiến Dũng vào bộ máy quản trị. Doanh nhân này từng dẫn dắt doanh nghiệp tham gia nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Ông Trịnh Tiến Dũng gia nhập HĐQT PC1. Ảnh: Đại Dũng.

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa kiện toàn Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 khi bầu bổ sung 4 thành viên. Trong đó, ông Trịnh Tiến Dũng và bà Trịnh Khánh Linh được bầu làm thành viên HĐQT, còn bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương là thành viên HĐQT độc lập.

Một trong những gương mặt đáng chú của HĐQT PC1 lần này là ông Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1969, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Đại Dũng Corp). Ông cũng là em trai của cựu Chủ tịch HĐQT PC1 Trịnh Văn Tuấn.

Theo hồ sơ ứng cử, trước thời điểm được bầu vào HĐQT PC1, ông Dũng không sở hữu cổ phiếu và không đại diện phần vốn nào tại PC1.

Trước khi gia nhập HĐQT PC1, ông Dũng có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và kết cấu thép thông qua việc điều hành Đại Dũng Corp - doanh nghiệp tham gia nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn trong nước và quốc tế.

Trong nước, Đại Dũng Corp đảm nhận các hạng mục kết cấu thép tại một loạt "đại công trình" như Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không Vinh, Nhà máy Pepsi.

Tại dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội), doanh nghiệp là nhà thầu chính thi công kết cấu thép mái vòm Nhà Triển lãm Kim Quy với khối lượng khoảng 24.000 tấn.

Ở thị trường quốc tế, Đại Dũng Corp từng tham gia chế tạo kết cấu thép cho hai sân vận động Lusail và Stadium 974 phục vụ World Cup 2022 tại Qatar, cùng nhiều dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng tại châu Á, Trung Đông và châu Âu.

Đại Dũng Corp có vốn điều lệ gần 2.239 tỷ đồng , tính đến tháng 6/2026. Theo hồ sơ doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu tại Đại Dũng gần như thuộc về ông Trịnh Tiến Dũng và vợ cùng những người thân trong gia đình.

Bên cạnh Đại Dũng Corp, ông Dũng và các thành viên trong gia đình còn góp vốn hoặc điều hành một số doanh nghiệp như CTCP Cơ khí Đại Dũng III, CTCP Bất động sản Vĩnh Phát và CTCP Thương mại Bất động sản Vĩnh Lộc.

Cùng được bầu làm thành viên HĐQT PC1 đợt này còn có bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999), người sau đó được HĐQT tập đoàn này bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo giới thiệu, bà Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch PC1. Trước khi được bầu vào HĐQT tập đoàn và giữ vị trí Chủ tịch, cá nhân này giữ vai trò Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính tập đoàn. Hiện bà Linh cũng là cổ đông sở hữu và đại diện hơn 22% vốn doanh nghiệp này.

Trong khi đó, hai thành viên HĐQT độc lập là bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Bà Minh Nhật có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - kiểm toán. Ông Lê Thành Lương từng công tác tại EVN và Gelex, hiện là Phó tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Công nghệ Bình An. Theo hồ sơ ứng cử, cả hai đều không sở hữu cổ phần PC1.

Việc kiện toàn HĐQT diễn ra trong bối cảnh PC1 tái cơ cấu bộ máy quản trị sau biến động nhân sự cấp cao hồi tháng 5, khi ông Trịnh Văn Tuấn cùng một số lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7, ban lãnh đạo PC1 khẳng định vụ việc là sai phạm của các cá nhân, không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Theo Phó chủ tịch HĐQT Phan Ngọc Hiếu, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn đã trở lại bình thường, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước.

PC1 tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước chuyên xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia. Doanh nghiệp được cổ phần hóa năm 2005 và niêm yết trên HoSE từ cuối năm 2016. Hiện PC1 hoạt động với hai trụ cột chính là năng lượng và công nghiệp.