Con gái 27 tuổi của ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1

Bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PC1. Bà là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, nắm giữ hơn 22% vốn doanh nghiệp.

Bà Trịnh Khánh Linh ngồi "ghế nóng" chỉ sau 3 tháng gia nhập PC1. Ảnh: PC1.

Ngày 24/7, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 để kiện toàn bộ máy quản trị sau biến động nhân sự cấp cao.

Tại đại hội, cổ đông PC1 đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương.

Ngay sau đại hội, HĐQT PC1 đã họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT. Bà Linh sinh năm 1999, năm nay 27 tuổi, là con gái của ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch HĐQT PC1.

Theo hồ sơ được PC1 công bố, bà Trịnh Khánh Linh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Trước khi về làm việc tại doanh nghiệp của gia đình, bà từng có thời gian công tác tại KPMG Việt Nam và CTCP Chứng khoán Vietcap.

Bà Linh mới chính thức gia nhập PC1 từ tháng 4 năm nay và giữ vị trí Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính. Như vậy, bà được bầu làm Chủ tịch HĐQT chỉ sau khoảng 3 tháng làm việc tại tập đoàn.

Tân Chủ tịch PC1 hiện trực tiếp sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,97% vốn điều lệ. Đồng thời, bà còn đại diện theo ủy quyền hơn 87,94 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,38% vốn điều lệ, đây là lượng cổ phần thuộc sở hữu của cha bà - ông Trịnh Văn Tuấn.

Như vậy, tính cả sở hữu trực tiếp và phần vốn đại diện theo ủy quyền, bà Linh đang đại diện cho gần 91,94 triệu cổ phiếu PC1, tương đương khoảng 22,35% vốn điều lệ tập đoàn.

Cùng với bà Linh, một thành viên khác trong gia đình ông Trịnh Văn Tuấn cũng gia nhập HĐQT PC1 lần này là ông Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1969.

Ông Dũng là em trai ông Tuấn, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng. Theo hồ sơ ứng viên, ông Dũng không sở hữu cổ phiếu PC1.

Cuộc thay đổi nhân sự cấp cao tại PC1 diễn ra hơn 2 tháng sau khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng nhiều lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn bị khởi tố.

Ngày 16/5, PC1 công bố thông tin bất thường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 7 cá nhân là người nội bộ doanh nghiệp.

Trong số này có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT; ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ và ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Theo thông tin PC1 công bố khi đó, các hành vi bị điều tra gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Việc 4 thành viên HĐQT bị tạm giam khiến HĐQT PC1 chỉ còn một thành viên có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ, thấp hơn số lượng tối thiểu theo quy định. Ban kiểm soát sau đó phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn bộ máy quản trị.

Trước biến động nhân sự, ông Trịnh Văn Tuấn là cổ đông cá nhân lớn nhất tại PC1. Theo báo cáo thường niên 2025, ông sở hữu hơn 87,94 triệu cổ phiếu, tương đương 21,38% vốn điều lệ. Gia đình ông Tuấn, gồm vợ và các con, nắm khoảng 24% vốn doanh nghiệp.

PC1 tiền thân là Công ty Xây lắp đường dây và trạm, được thành lập năm 1963. Doanh nghiệp hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, bất động sản và đầu tư hạ tầng.

Việc bà Trịnh Khánh Linh đảm nhiệm ghế Chủ tịch HĐQT đánh dấu sự chuyển giao đáng chú ý tại PC1, khi thế hệ sinh năm 1999 tiếp quản vị trí cao nhất sau biến động nhân sự của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm.