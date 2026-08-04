'Siêu công ty' xổ số phía Nam làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp xổ số lớn nhất Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trong nửa đầu năm, củng cố vị thế dẫn đầu ngành về quy mô doanh thu lẫn lợi nhuận.

Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết tại khu vực miền Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, qua đó đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước.

Hồi tháng 6, báo cáo sơ bộ của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết doanh số phát hành xổ số truyền thống toàn khu vực đạt 87.140 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 11.703 tỷ đồng , tăng 18%, tương đương gần 57% mục tiêu cả năm.

Sau khi trích lập các quỹ theo quy định, các doanh nghiệp xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã nộp ngân sách 32.817 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 59% kế hoạch năm.

Thực tế, sau khi lần lượt công bố báo cáo tài chính bán niên, phần lớn doanh nghiệp xổ số cho thấy sự tăng trưởng khá đồng đều ở chỉ tiêu doanh thu.

TP.HCM tiếp tục giữ ngôi đầu

Dù cả nước đã hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, các công ty xổ số kiến thiết hiện vẫn hoạt động và hạch toán độc lập theo từng pháp nhân, chưa thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính.

Trong số các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp tục bỏ xa phần còn lại về quy mô.

Doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh xổ số tiếp tục là nguồn thu chủ lực khi đóng góp trên 97% doanh thu, phần còn lại đến từ in ấn và cho thuê văn phòng.

Sau khi trừ chi phí, công ty đạt 1.184 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 922 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, Xổ số kiến thiết TP.HCM tiếp tục là doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận lớn nhất ngành. Quy mô doanh thu lẫn lợi nhuận đều cao gấp 2-3 lần đơn vị đứng sau.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 17.318 tỷ đồng , trong đó doanh thu xổ số truyền thống dự kiến đạt 16.070 tỷ đồng , tương ứng tỷ lệ tiêu thụ gần 99%; doanh thu vé số cào khoảng 780 tỷ đồng . Kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 2.005 tỷ đồng .

Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 46% chỉ tiêu doanh thu và gần 60% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, Xổ số kiến thiết TP.HCM định hướng nâng tổng doanh thu lên hơn 88.750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 11.110 tỷ đồng , tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3% mỗi năm.

Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, công ty cũng sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt trên 3.200 tỷ đồng , trong đó hơn 2.000 tỷ đồng là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Chỉ riêng lãi tiền gửi trong nửa đầu năm đã mang về hơn 28 tỷ đồng .

CÁC CÔNG TY XỔ SỐ MIỀN NAM THU VỀ HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG KQKD bán niên của các công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Trà Vinh Tây Ninh Kiên Giang Bình Dương Đồng Tháp Cà Mau Bà Rịa - Vũng Tàu Long An Cần Thơ 8.008 3.775 3.671 3.635 3.623 3.618 3.618 3.618 3.616 3.533 TP.HCM Doanh thu 8.008 Trà Vinh Doanh thu 3.775 Tây Ninh Doanh thu 3.671 Kiên Giang Doanh thu 3.635 Bình Dương Doanh thu 3.623 Đồng Tháp Doanh thu 3.618 Cà Mau Doanh thu 3.618 Bà Rịa - Vũng Tàu Doanh thu 3.618 Long An Doanh thu 3.616 Cần Thơ Doanh thu 3.533 Đơn vị: tỷ đồng: Nguồn BCTC DN.

Cụm doanh nghiệp xổ số lớn nhất cả nước

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, UBND TP.HCM tiếp nhận thêm Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương và Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu về quản lý.

Hiện 3 doanh nghiệp vẫn hạch toán độc lập, song nếu cộng gộp quy mô hoạt động, đây đã trở thành cụm doanh nghiệp xổ số truyền thống lớn nhất cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm, Xổ số kiến thiết Bình Dương ghi nhận doanh thu hơn 3.600 tỷ đồng , tăng 13%. Lợi nhuận sau thuế đạt 482 tỷ đồng , tăng 25%.

Trong khi đó, doanh thu của Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu tăng gần 18% lên 3.618 tỷ đồng , còn lợi nhuận sau thuế đạt 461 tỷ đồng , tăng tới 38%.

Nếu hợp nhất kết quả kinh doanh của 3 doanh nghiệp gồm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng doanh thu nửa đầu năm sẽ đạt khoảng 15.226 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế lên tới 1.865 tỷ đồng , tạo khoảng cách rất lớn so với bất kỳ cụm doanh nghiệp xổ số nào khác trên cả nước.

Doanh thu vé số tại các địa phương đều tăng mạnh

Ngoài TP.HCM, các doanh nghiệp xổ số còn lại có quy mô doanh thu khá đồng đều, dao động quanh 3.500- 3.800 tỷ đồng .

Xét về doanh thu, Xổ số kiến thiết Trà Vinh đứng đầu nhóm doanh nghiệp công bố đến nay với 3.775 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ. Xếp sau là Xổ số kiến thiết Tây Ninh với 3.671 tỷ đồng ; Kiên Giang đạt 3.635 tỷ đồng ; Đồng Tháp, Cà Mau và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng ghi nhận khoảng 3.618 tỷ đồng . Trong khi đó, Xổ số kiến thiết Cần Thơ có doanh thu chỉ khoảng 3.533 tỷ đồng , dù vẫn tăng 11% so với cùng kỳ.

Nếu xét về lợi nhuận sau thuế, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp dẫn đầu với hơn 527 tỷ đồng , đồng thời là doanh nghiệp có lợi nhuận cao thứ hai toàn ngành, chỉ sau TP.HCM.

LỢI NHUẬN CỦA XỔ SỐ TP.HCM CAO GẤP ĐÔI NHÓM ĐỨNG SAU KQKD bán niên của công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Bình Dương Tây Ninh Cà Mau Long An Bà Rịa - Vũng Tàu Trà Vinh Kiên Giang Cần Thơ 922 527 482 481 480 462 461 452 440 339 TP.HCM Lợi nhuận sau thuế 922 Đồng Tháp Lợi nhuận sau thuế 527 Bình Dương Lợi nhuận sau thuế 482 Tây Ninh Lợi nhuận sau thuế 481 Cà Mau Lợi nhuận sau thuế 480 Long An Lợi nhuận sau thuế 462 Bà Rịa - Vũng Tàu Lợi nhuận sau thuế 461 Trà Vinh Lợi nhuận sau thuế 452 Kiên Giang Lợi nhuận sau thuế 440 Cần Thơ Lợi nhuận sau thuế 339 Đơn vị: tỷ đồng: Nguồn BCTC DN.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bình Dương ( 482 tỷ đồng ), Tây Ninh (gần 481 tỷ đồng ), Cà Mau ( 480 tỷ đồng ), Long An ( 462 tỷ đồng ) và Bà Rịa - Vũng Tàu ( 461 tỷ đồng ).

Đáng chú ý, dù không dẫn đầu về quy mô, Bà Rịa - Vũng Tàu lại là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất, đạt gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Trà Vinh ghi nhận lợi nhuận 452 tỷ đồng , tăng gần 36%, còn Đồng Tháp tăng gần 33%.

Ở chiều ngược lại, chỉ có một số ít doanh nghiệp chứng kiến lợi nhuận suy giảm.

Xổ số kiến thiết Cần Thơ đạt 339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 3% do chi phí kinh doanh tăng khiến biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp.

Tương tự, Xổ số kiến thiết Long An ghi nhận lợi nhuận sau thuế 462 tỷ đồng , giảm gần 9%, chủ yếu do không còn khoản thu nhập khác như cùng kỳ năm trước.