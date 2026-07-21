Lần đầu tiên có người nước ngoài trúng số Vietlott hơn 100 tỷ đồng

Ông K.S.H, quốc tịch Hàn Quốc, vừa trở thành người nước ngoài đầu tiên trúng giải Vietlott có giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Ông K.S.H là người nước ngoài đầu tiên trúng xổ số Vietlott trên 100 tỷ đồng. Ảnh: Minh Khánh.

Ngày 21/7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 103 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu, Vietlott xác định người trúng thưởng là ông K.S.H. Tấm vé may mắn được phát hành tại một điểm bán hàng ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Tấm vé trúng giải mang dãy số 09 - 17 - 20 - 33 - 41 - 42, trúng tại kỳ quay số ngày 11/7. Đây là giải Jackpot 1 đã tích lũy trong khoảng một tháng rưỡi, với xác suất trúng chỉ khoảng 1/28,9 triệu.

Theo Vietlott, ông K.S.H là công dân Hàn Quốc, hiện sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia cho một doanh nghiệp nước ngoài tại Bắc Ninh.

Ông cho hay đã biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước và chủ yếu lựa chọn sản phẩm Power 6/55.

“Mỗi tuần tôi sẽ ghé điểm bán hàng khoảng 2 lần khi rảnh và mua khoảng 20-30 vé. Khi Jackpot lên cao thì tôi mua nhiều hơn, khoảng 50 vé mỗi lần”, ông H. chia sẻ.

Chia sẻ về thời điểm biết mình trúng giải, ông cho biết vẫn duy trì thói quen chủ động kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng của Vietlott sau mỗi kỳ quay số.

“Tôi thực sự rất ngạc nhiên và không thể tin đây là sự thật. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi tin rằng mình là người may mắn trúng Jackpot 1”, ông nói thêm.

Theo quy định, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Khoản thuế này được khấu trừ trước khi chi trả, do đó ông K.S.H thực nhận khoảng 92,6 tỷ đồng .

Tại lễ trao giải, ông K.S.H cũng trao tặng 1,5 tỷ đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên một người nước ngoài trúng giải độc đắc của Vietlott, song ông K.S.H là người nước ngoài đầu tiên trúng giải Vietlott có giá trị vượt 100 tỷ đồng .

Trước đó, khách hàng nước ngoài đầu tiên trúng giải độc đắc của Vietlott là ông C.S.Y, quốc tịch Hàn Quốc, làm việc tại TP.HCM. Người này đã trúng Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 32,6 tỷ đồng tại một kỳ quay số mở thưởng vào giữa năm 2025.

Xa hơn, năm 2019, Vietlott cũng ghi nhận một khách hàng quốc tịch Trung Quốc là ông S.F.Y trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 với giá trị hơn 26 tỷ đồng . Theo chia sẻ khi đó, ông S.F.Y là đại diện của một doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.