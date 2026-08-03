Chính phủ chuẩn bị kịch bản thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cho biết Chính phủ đã chuẩn bị nhiều kịch bản điều hành nhằm nhằm vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin các kịch bản điều hành để vừa thúc đẩy tăng trưởng bứt tốc vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,18%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026, nhiệm vụ của những tháng còn lại được đánh giá là rất lớn.

Chiều 3/8, trả lời câu hỏi tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 về các kịch bản điều hành nhằm vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết cơ quan này cùng các bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ các kịch bản tăng trưởng.

Theo ông, Chính phủ đã xem xét rất kỹ lưỡng và ban hành Nghị quyết số 168 ngày 27/6. Sau phiên họp thường kỳ tháng 6 giữa Chính phủ và các địa phương, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 180 ngày 18/7, trong đó đồng bộ các giải pháp ứng với các kịch bản khác nhau để có thể linh hoạt trong điều hành kinh tế nếu có những biến động trong thời gian cuối năm.

Tiếp tục chính sách tài khóa mở rộng

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, nhóm giải pháp đầu tiên là tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm tạo thêm nguồn lực cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Chính phủ sẽ điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng. Theo ông, việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 vừa được hoàn thành, qua đó các bộ, ngành, địa phương có thể triển khai và giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng.

Một trong những nội dung quan trọng của chính sách tài chính là tăng lương cơ sở trong năm 2026. Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp với các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện chính sách này.

Trong phiên họp Chính phủ tháng 7, Chính phủ cũng đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có, kết hợp với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực tự chủ dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới. Việc triển khai nhiệm vụ này được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, bộ, ngành và địa phương.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm theo từng tháng, từng quý; xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Theo ông Chi, việc xác định kết quả và giám sát thực hiện nhiệm vụ đang được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và được xem là KPI đối với công chức, người lao động. Chính phủ sẽ công khai các nhiệm vụ để toàn hệ thống chính trị cùng tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước linh hoạt chính sách tiền tệ

Bổ sung về chính sách tiền tệ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, trong khi lạm phát bình quân 7 tháng được kiểm soát ở mức 4,39%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, ông cho rằng áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% trong năm 2026 là rất lớn. Do đó, Chính phủ đã xây dựng kịch bản điều hành rất chi tiết.

Phó thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Thanh Hà thông tin về chính sách tiền tệ, cũng như việc phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo ông Hà, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp, công cụ để cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và giữ an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

Về thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước luôn bảo đảm thanh khoản thanh toán cho thị trường liên ngân hàng thông qua các công cụ như thị trường mở hàng ngày, cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng với kỳ hạn và khối lượng linh hoạt theo yêu cầu của thị trường. Cơ quan này cũng thực hiện hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng trong một số thời điểm có nhu cầu lớn.

Đối với lãi suất, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất điều hành để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Kết quả là lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tương đối ổn định và thanh khoản tốt.

Về tỷ giá, trên cơ sở quan hệ cung - cầu từ hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư và vay nợ, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, đồng thời phối hợp với các công cụ về lãi suất và thanh khoản nhằm ổn định thị trường ngoại tệ.

Theo ông Hà, tỷ giá cơ bản ổn định và ở mức ngang bằng cuối năm 2025. Trong ngày 3/8, đồng Việt Nam lên giá nhẹ so với cuối năm trước. "So với đồng tiền của các nước trong khu vực và một số đồng tiền chính trên thế giới, đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất", ông nói.

Ông cũng cho biết các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thanh khoản ngoại tệ được bảo đảm.

Đến ngày 29/7, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đạt 20,15 triệu tỷ đồng , tăng 8,38% so với cuối năm 2025.

Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại cấp tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm; điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 30-40%; đồng thời cho phép các ngân hàng thương mại không tính vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với cho vay nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và khu chế xuất.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/8, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước từ 20% lên 50% trong thời hạn 2 năm nhằm tạo thêm dư địa cho các ngân hàng thương mại cấp tín dụng.

Đồng thời, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký gói tín dụng ưu đãi trị giá 220.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các lĩnh vực ưu tiên.

Theo Phó thống đốc, trong thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm ổn định thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.