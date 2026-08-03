Bộ Tài chính: Kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực

Bộ Tài chính cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Cùng với đó, công nghiệp, bán lẻ, du lịch, thu hút FDI và xuất nhập khẩu đều ghi nhận kết quả tích cực.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều 3/8, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Việt Nam vẫn ghi nhận kết quả tích cực.

Đáng chú ý, nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như công nghiệp, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, du lịch... duy trì xu hướng tăng trưởng.

Nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng tích cực

Theo Bộ trưởng Tài chính, tình hình thế giới tiếp tục khó lường khi các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, xung đột Trung Đông leo thang trở lại, giá dầu tăng và nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn. Bên cạnh đó, Mỹ áp thuế bổ sung 10-12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế.

Trong nước, ngay sau Hội nghị Trung ương 3, Chính phủ và Thủ tướng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, địa phương quán triệt, tổ chức thực thi để sớm đưa các chính sách đi vào thực tiễn. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao những nỗ lực cải cách toàn diện của Việt Nam và nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026.

Các số liệu cho thấy kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số CPI tháng 7 giảm 0,1% so với tháng trước, bình quân 7 tháng tăng 4,39% so với cùng kỳ, trong phạm vi mục tiêu cả năm. Nguồn cung xăng dầu và điện được bảo đảm, giá xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp so với khu vực nhờ các giải pháp về thuế, phí, trong khi giá điện được giữ ổn định dù nhu cầu sử dụng đạt mức kỷ lục.

Chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng cải thiện, trong khi thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển với giá trị đăng ký huy động vốn ước đạt 420.760 tỷ đồng , tăng 25,9%. Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng ước đạt 1,83 triệu tỷ đồng , tương đương 72,5% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 425,3 nghìn tỷ đồng , tương đương 41,9% kế hoạch. Vốn FDI đăng ký đạt 38,06 tỷ USD , tăng 50,9%, còn vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD , tăng 11,8%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm ước đạt 659,6 tỷ USD , tăng 28,1%.

Công nghiệp, bán lẻ và du lịch duy trì đà tăng

Theo Bộ trưởng Tài chính, nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng tăng 11,4%, mức cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 14,5% so với cùng kỳ, còn tính chung 7 tháng tăng 13,1%, tương đương mục tiêu cả năm là 13-15%.

Du lịch tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan khi lượng khách quốc tế đạt 13,92 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 187.200 doanh nghiệp, tăng 7,5% và cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 155.300 doanh nghiệp.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, Bộ Tài chính cũng cho biết Chính phủ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ các dự án tồn đọng. Trong 7 tháng, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành 387 văn bản quy phạm pháp luật, riêng tháng 7 ban hành 47 văn bản.

Đồng thời, Chính phủ tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó ban hành Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số và rà soát, ban hành danh mục hơn 3.000 tiêu chuẩn phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Thách thức tỷ lệ giải ngân

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính cho rằng nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp dù tăng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 0,6 điểm phần trăm so với yêu cầu cả năm. Cầu tiêu dùng tư nhân đã cải thiện trong tháng 7 song tốc độ phục hồi còn chậm. Nếu loại trừ yếu tố giá, tiêu dùng chỉ tăng 7,5%, gần tương đương mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm trước.

Các dự án tiếp tục gặp tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, giá nhân công và nguyên vật liệu tăng cao, trong khi thời tiết diễn biến không thuận lợi làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm chưa được cải thiện, một số bộ, ngành và địa phương còn đề nghị trả lại vốn ngân sách trung ương với khối lượng lớn. Đáng chú ý, còn 5 bộ, ngành và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% hoặc chưa thực hiện giải ngân.

Theo Bộ Tài chính, dư địa điều hành lạm phát còn hạn chế trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động khó lường và lạm phát thường có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm.

Lãi suất cho vay tiếp tục tăng, hệ thống ngân hàng vẫn chịu áp lực thanh khoản, trong khi tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết để thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực vẫn còn xảy ra. Thiên tai, bão lũ và thời tiết cực đoan cũng tiếp tục được đánh giá là những yếu tố rủi ro trong thời gian tới.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Bộ Tài chính đề xuất nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách tài khóa và tiền tệ; bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt giá cả, thị trường; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn bị tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội và ứng phó thiên tai.