Tin vui cho người 'ôm' Bitcoin

Sau nhiều tháng chịu áp lực bán mạnh và mất gần 30% giá trị từ đầu năm, Bitcoin đang phát đi những tín hiệu cho thấy lực bán có thể đã suy yếu.

Dòng tiền rút khỏi Bitcoin đang có xu hướng hạ nhiệt. Ảnh: CryptoSlate.

Theo CoinDesk, sau khi lao dốc khoảng 28% từ đầu năm đến nay, thị trường đầu tư Bitcoin đang xuất hiện những tín hiệu cho thấy làn sóng bán tháo kéo dài suốt nhiều tháng qua có thể đang dần đi đến hồi kết.

Lực bán Bitcoin suy yếu

Dấu hiệu đầu tiên đến từ diễn biến giá. Trong cuối tuần vừa qua, bất chấp căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, cùng với việc giá dầu thô tăng mạnh trên sàn Hyperliquid, Bitcoin vẫn duy trì ổn định quanh vùng 62.000 USD /BTC. Điều này trái ngược đáng kể với những gì diễn ra trong tháng 3 và tháng 4, khi các đợt leo thang căng thẳng địa chính trị tương tự cùng đà tăng của giá dầu từng khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới giảm sâu.

Jasper De Maere, nhà giao dịch OTC tại Wintermute, nhận định việc Bitcoin vẫn giữ được mốc 62.000 USD ngay cả khi Mỹ tiến hành các đợt không kích và xuất hiện thông tin về khả năng đóng cửa eo biển Hormuz cho thấy lực bán đã suy yếu đáng kể.

"Bitcoin gần như không phản ứng trước những thông tin tiêu cực. Điều đó cho thấy phần lớn những nhà đầu tư yếu tâm lý đã rời khỏi thị trường", ông nói.

Bitcoin giao dịch ổn định dù chiến sự tại Iran leo thang trở lại. Ảnh: TradingView.

Tín hiệu tích cực thứ hai đến từ dòng vốn của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ. Trong tuần trước, nhóm quỹ này ghi nhận dòng vốn ròng vào đạt 197,4 triệu USD , đánh dấu tuần hút vốn đầu tiên sau chuỗi 8 tuần liên tiếp bị rút vốn.

Theo De Maere, việc chuỗi rút vốn kéo dài bị chấm dứt chưa đủ để khẳng định một xu hướng mới đã hình thành, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy lực bán cận biên - những nhà đầu tư sẵn sàng bán ra ngay cả khi giá giảm và chấp nhận thu hẹp lợi nhuận - đang dần cạn kiệt. Khi nhóm nhà đầu tư này rời khỏi thị trường, áp lực cung ở vùng giá hiện tại cũng sẽ giảm đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đà hồi phục.

Đồng quan điểm, Dessislava Ianeva, chuyên gia phân tích tại Nexo, cho rằng dòng tiền ETF đang xác nhận bức tranh tích cực hơn từ một góc nhìn khác.

Theo bà, trong khoảng 10 ngày gần đây, dòng vốn ETF liên tục đan xen giữa các phiên hút vốn và rút vốn, nhưng xét tổng thể vẫn ghi nhận giá trị dương nhẹ.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Glassnode cũng cho thấy áp lực bán trên thị trường giao ngay đã suy giảm rõ rệt. Trong tháng 6, lượng Bitcoin bị bán ròng trung bình lên tới gần 2.000 đơn vị mỗi ngày. Tuy nhiên, sang tháng 7, con số này giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 53 đơn vị/ngày, đưa tháng 7 trở thành giai đoạn có áp lực bán thấp nhất của năm 2026, ngoại trừ tháng 4.

Đà phục hồi vẫn mong manh

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng sự ổn định hiện tại chưa đồng nghĩa với việc Bitcoin sẽ nhanh chóng bước vào một chu kỳ tăng giá mới.

Alex Kuptsikevich, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của FxPro, nhận định đợt phục hồi từ vùng đáy 57.700 USD được thiết lập hồi đầu tháng chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư giao dịch trên thị trường phái sinh, thay vì lực mua thực sự trên thị trường giao ngay.

"Nhu cầu đối với Bitcoin đang phục hồi khá nhanh, nhưng động lực hiện nay chủ yếu đến từ các nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường hợp đồng tương lai mang tính đầu cơ. Trong khi đó, diễn biến trên thị trường giao ngay vẫn chưa thực sự tích cực", ông cho biết.

Theo ông, nếu thanh khoản từ bên mua trên thị trường giao ngay chưa sớm quay trở lại, giá Bitcoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và đi ngang thêm nhiều tháng nữa.

Sự thận trọng của giới đầu tư cũng xuất phát từ việc thị trường đang chờ đợi hàng loạt thông tin kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ trong tuần này. Đáng chú ý là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 sẽ được công bố vào hôm nay, cùng với phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Đây đều là những sự kiện có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed cũng như khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, qua đó quyết định liệu đà phục hồi hiện nay của Bitcoin có được củng cố hay sẽ sớm bị đảo ngược.