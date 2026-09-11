Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bitcoin gặp khó

  • Thứ sáu, 11/9/2026 11:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá Bitcoin tiếp tục chịu sức ép khi khẩu vị rủi ro trên thị trường suy yếu, trong khi nhu cầu từ Mỹ chưa đủ mạnh để giúp đồng tiền số này duy trì đà phục hồi.

Giá Bitcoin đã giảm thủng mốc 77.000 USD. Ảnh: Reuters.

Giá Bitcoin đã giảm phiên giao dịch thứ 4 liên tiếp, lùi xuống dưới mốc 77.000 USD. Theo Bloomberg, diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường tài sản rủi ro diễn biến giằng co, khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới gặp khó trong việc duy trì đà tăng.

Khẩu vị rủi ro trên thị trường suy yếu khi căng thẳng tại Trung Đông tái diễn. Giá dầu đã vượt 105 USD/thùng trong tuần này, trong khi cổ phiếu và trái phiếu cùng giảm sau khi số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ không làm thay đổi đáng kể kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất.

Đợt giảm mới nhất của Bitcoin vẫn nằm trong vùng dao động gần đây, thay vì cho thấy một đợt phá vỡ xu hướng mới. Tuy nhiên, việc đồng tiền số này nhiều lần không thể tạo được vị thế vững chắc trên 80.000 USD cho thấy quá trình phục hồi đang gặp không ít trở ngại, trong bối cảnh nhu cầu từ nhà đầu tư Mỹ vẫn chưa ổn định.

Bitcoin có thời điểm giảm 2,1% xuống 76.663,54 USD ngày 11/9. Đồng tiền số này đã dao động trong vùng 60.000-80.000 USD kể từ đầu tháng 2, sau khi từng lập kỷ lục gần 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.

bitcoin ảnh 1

Giá Bitcoin đã rơi thủng mốc 80.000 USD/BTC vào ngày 7/9 đến nay. Ảnh: CoinMarketCap.

Đà giảm được đẩy nhanh trong phiên 10/9 sau khi báo cáo cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 8 so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Báo cáo PPI được công bố chỉ một ngày trước số liệu mới nhất về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Báo cáo này được kỳ vọng cho thấy lạm phát lõi vẫn tương đối vừa phải, dù giá xăng tăng có thể khiến chỉ số lạm phát tổng thể cao hơn.

Một số quan chức Fed đã phát tín hiệu rằng quyết định lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 có thể phụ thuộc đáng kể vào những gì các báo cáo kinh tế được công bố trong tuần này cho thấy.

Sàn tiền số liên quan bầu Thụy tăng vốn gấp 13 lần

SCEX, sàn giao dịch tài sản mã hóa có liên hệ với hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Thụy, vừa nâng vốn điều lệ từ 360 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.

13:08 3/9/2026

Mất niềm tin vào tiền mã hóa

Vụ hack 320 triệu USD mới đây phơi bày những lỗ hổng phía sau blockchain, đặt niềm tin của ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức vào tài sản số trước thử thách lớn.

28:1653 hôm qua

Bitcoin 'sảy chân'

Bitcoin quay đầu giảm sau giai đoạn tăng nóng. Động thái diễn ra trong bối cảnh lập trường của Fed làm suy yếu khẩu vị rủi ro trên thị trường tiền mã hóa.

07:25 30/8/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Ngọc Phương Linh

bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa tiền số mỹ fed

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Người mua vàng tuần trước lỗ nặng

Người mua vàng tuần trước lỗ nặng

0

Giá vàng miếng tiếp tục lao dốc, giảm tới 4 triệu chỉ sau một tuần. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng cuối tuần trước đang tạm lỗ khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý