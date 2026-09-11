Bitcoin gặp khó

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Giá Bitcoin đã giảm thủng mốc 77.000 USD. Ảnh: Reuters.
Giá Bitcoin đã giảm phiên giao dịch thứ 4 liên tiếp, lùi xuống dưới mốc 77.000 USD. Theo Bloomberg, diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường tài sản rủi ro diễn biến giằng co, khiến đồng tiền số lớn nhất thế giới gặp khó trong việc duy trì đà tăng.
Khẩu vị rủi ro trên thị trường suy yếu khi căng thẳng tại Trung Đông tái diễn. Giá dầu đã vượt 105 USD/thùng trong tuần này, trong khi cổ phiếu và trái phiếu cùng giảm sau khi số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ không làm thay đổi đáng kể kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất.
Đợt giảm mới nhất của Bitcoin vẫn nằm trong vùng dao động gần đây, thay vì cho thấy một đợt phá vỡ xu hướng mới. Tuy nhiên, việc đồng tiền số này nhiều lần không thể tạo được vị thế vững chắc trên 80.000 USD cho thấy quá trình phục hồi đang gặp không ít trở ngại, trong bối cảnh nhu cầu từ nhà đầu tư Mỹ vẫn chưa ổn định.
Bitcoin có thời điểm giảm 2,1% xuống 76.663,54 USD ngày 11/9. Đồng tiền số này đã dao động trong vùng 60.000-80.000 USD kể từ đầu tháng 2, sau khi từng lập kỷ lục gần 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.
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Giá Bitcoin đã rơi thủng mốc 80.000 USD/BTC vào ngày 7/9 đến nay. Ảnh: CoinMarketCap.
Đà giảm được đẩy nhanh trong phiên 10/9 sau khi báo cáo cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 8 so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ.
Báo cáo PPI được công bố chỉ một ngày trước số liệu mới nhất về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Báo cáo này được kỳ vọng cho thấy lạm phát lõi vẫn tương đối vừa phải, dù giá xăng tăng có thể khiến chỉ số lạm phát tổng thể cao hơn.
Một số quan chức Fed đã phát tín hiệu rằng quyết định lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 có thể phụ thuộc đáng kể vào những gì các báo cáo kinh tế được công bố trong tuần này cho thấy.
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