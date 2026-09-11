Doanh nghiệp Việt Nam rục rịch thương mại hóa công nghệ chiến lược

Từ pin và hệ thống đổi pin xe điện đến robot tích hợp AI, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu đưa công nghệ chiến lược ra thị trường.

Ông Trần Xuân Đích - Phó cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ). Ảnh: BTC.

Trong hai ngày 10-11/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Triển lãm & Diễn đàn Công nghệ chiến lược TechFuture 2026 trở thành một phép thử thực tế khi đặt các doanh nghiệp công nghệ trong nước lên bàn cân của một hội đồng chuyên gia gồm đại diện quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tại Việt Nam, phát triển công nghệ chiến lược đang được đẩy mạnh. Ông Trần Xuân Đích - Phó cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, xây dựng năng lực nội sinh về công nghệ chiến lược là yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông cũng kỳ vọng chuỗi hoạt động giới thiệu và kết nối sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nhận được góp ý xác thực từ hội đồng chuyên gia, thay vì chỉ trình diễn một chiều.

Đáng chú ý, tại phiên giới thiệu có bài toán hạ tầng cho quá trình điện hóa phương tiện. PSG Năng lượng Việt Nam là doanh nghiệp lựa chọn không bán xe điện mà chỉ tập trung vào pin, hệ thống quản lý pin (BMS) và mạng lưới trạm đổi pin dùng chung cho nhiều hãng xe.

Theo PSG, doanh nghiệp đang nghiên cứu và hợp tác phát triển công nghệ pin lithium. Điểm đáng chú ý ở hướng đi này không chỉ là sản xuất pin, mà là khả năng nội địa hóa những thành phần có giá trị công nghệ cao, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xe điện thay vì dừng ở khâu lắp ráp.

Đây cũng là hướng chuyển dịch được ông Phạm Cường - Chủ tịch Hiệp hội Ôtô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) đề cập khi cho biết chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định là hai trụ cột phát triển của ngành trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo ông, công nghệ số, robot - tự động hóa, năng lượng và vật liệu tiên tiến sẽ ngày càng gắn chặt với quá trình chuyển đổi của ngành phương tiện giao thông.

Ở lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo, Naiscorp Robotics là trường hợp có bằng chứng thị trường quốc tế rõ nét nhất khi đã có một đơn hàng 100 robot tại một bang của Australia.

Với giá bán tham chiếu khoảng 20.000 USD /robot, doanh nghiệp đang thử nghiệm đồng thời nhiều kênh doanh thu thay vì phụ thuộc vào một sản phẩm duy nhất, điều mà nhà sáng lập Nguyễn Xuân Tài cho là cần thiết.

Theo ông Kiều Công Thược - Chủ tịch HĐQT Quỹ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VNFund), vai trò của doanh nghiệp và quỹ đầu tư là "vườn ươm" để nhà nghiên cứu trong nước tiệm cận công nghệ tiên tiến của thế giới.

Tuy nhiên, hiện phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn triển khai ban đầu hoặc ký kết hợp tác, chưa phải quy mô thương mại hóa đại trà, đây cũng là khoảng cách mà hội đồng chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách vẫn sẽ tiếp tục theo sát trong giai đoạn tiếp theo.