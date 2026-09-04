Vì sao C.P liên tiếp rót tiền vào ngành đồ uống ở Việt Nam và Thái Lan

Sau thương vụ mua 76,57% một doanh nghiệp nước ép Việt Nam, công ty con thuộc Tập đoàn C.P tiếp tục chi 335 triệu baht để nắm quyền kiểm soát hãng nước đóng chai tại Thái Lan.

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) ngày 1/9, Charoen Pokphand Foods (CPF), thuộc Tập đoàn C.P (Thái Lan), cho biết công ty con CPF Food and Beverage (CPFFB) sẽ đầu tư tổng cộng 334,7 triệu baht để sở hữu 51% cổ phần tại Brew Factory.

Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nước uống đóng chai, nước khoáng tại Thái Lan.

Tham vọng mở rộng sang ngành nước uống đóng chai

Thương vụ được thực hiện qua 2 bước. Ngày 1/9, CPFFB đã mua cổ phần từ các cổ đông hiện hữu, tương đương 43,6% vốn Brew Factory, với giá 235,3 triệu baht.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày này, Brew Factory dự kiến tăng vốn và phát hành thêm 216.940 cổ phần. CPFFB sẽ mua 184.400 cổ phần mới với giá 99,4 triệu baht.

Sau khi hoàn tất cả hai bước, CPFFB sẽ nắm 51% Brew Factory và doanh nghiệp này trở thành công ty con của CPF.

CPF cho biết khoản đầu tư phù hợp với định hướng mở rộng sang ngành nước uống đóng chai, lĩnh vực được tập đoàn đánh giá có tính bổ trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi và tiềm năng tăng trưởng. Theo CPF, quy mô giao dịch tương đương khoảng 0,06% tài sản ròng hợp nhất của tập đoàn và các công ty con.

Brew Factory được thành lập tại Thái Lan và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối nước uống đóng chai và nước khoáng. Doanh nghiệp vận hành nhà máy tại tỉnh Surin, với công suất khoảng 295 triệu lít mỗi năm.

Theo thông tin được truyền thông Thái Lan dẫn lại, Brew Factory vừa hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng (OEM), vừa kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu riêng Sabai Drinking Water.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 210 triệu baht, lợi nhuận ròng 15 triệu baht. Tổng tài sản tại cuối tháng 5 đạt 791 triệu baht, trong đó nợ phải trả khoảng 499 triệu baht và vốn chủ sở hữu 292 triệu baht.

Với việc mua 51% cổ phần, CPF sẽ có quyền kiểm soát một doanh nghiệp sở hữu năng lực sản xuất nước uống quy mô lớn tại Thái Lan, thay vì chỉ bổ sung một thương hiệu đồ uống vào danh mục sản phẩm.

Tăng tốc hiện diện trên thị trường đồ uống

Động thái này diễn ra chỉ 18 ngày sau khi CPF công bố một thương vụ khác trong ngành đồ uống tại Việt Nam.

Ngày 12/8, C.P. Vietnam Corporation (CPV) - công ty con do CPF sở hữu gián tiếp 100% - ký thỏa thuận mua 76,57% cổ phần CTCP Les Vergers Du Mekong (LVDM) với giá khoảng 235,1 tỷ đồng , tương đương 336 triệu baht. Số cổ phần được mua từ các nhóm cổ đông hiện hữu, gồm nhóm Folliet và nhóm Voisin.

LVDM là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ uống không cồn cao cấp cùng các sản phẩm thực phẩm từ trái cây. Công ty đứng sau thương hiệu nước ép Le Fruit, đồng thời kinh doanh các sản phẩm cà phê, trà, puree và mứt. Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất tại Cần Thơ.

Theo CPF, việc mua LVDM sẽ giúp CPV bước vào lĩnh vực đồ uống, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển thị trường và xuất khẩu. Sau khi giao dịch hoàn tất, LVDM sẽ trở thành công ty con của CPF.

LVDM đứng sau thương hiệu nước ép Le Fruit và nhiều sản phẩm cà phê, trà, puree, mứt. Ảnh: LVDM.

Hai thương vụ nói trên giúp CPF bổ sung những năng lực khác nhau trong chuỗi đồ uống. LVDM đem lại nền tảng trong nhóm nước ép, sản phẩm từ trái cây, cà phê và trà, trong khi Brew Factory mang đến năng lực sản xuất nước uống đóng chai và nước khoáng với công suất hàng trăm triệu lít mỗi năm.

Việc liên tiếp đầu tư vào hai doanh nghiệp trong chưa đầy 3 tuần cho thấy CPF đang tăng tốc hiện diện mạnh mẽ sang ngành đồ uống, bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh truyền thống như thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi và chế biến thực phẩm.