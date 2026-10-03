12 địa phương tăng trưởng 2 con số sau 9 tháng

Sau 9 tháng, 12/34 địa phương đạt tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, nhưng mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm vẫn chịu áp lực lớn khi quý IV được xác định là giai đoạn nước rút.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, có 12/34 tỉnh, thành phố ghi nhận mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước.

Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng tăng trưởng cao nhất cả nước

Quảng Ninh đứng đầu với mức tăng 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh 12,36% và Hải Phòng 12,08%. Bắc Ninh đứng thứ tư với mức tăng 11,81%, còn Ninh Bình đạt 11,31%.

Nhóm tiếp theo gồm Thái Nguyên tăng 11,24%, Hưng Yên 11,22% và Khánh Hòa 11,21%. Các địa phương này đều ghi nhận mức tăng trên 11%.

Đà Nẵng đạt mức tăng 10,31%, Tây Ninh tăng 10,3%, trong khi Phú Thọ và Đồng Nai cùng tăng 10,01%.

12 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 10% sau 9 tháng Nguồn: Cục Thống kê · Đơn vị: % 01Quảng Ninh ​ 12,54 02Hà Tĩnh ​ 12,36 03Hải Phòng ​ 12,08 04Bắc Ninh ​ 11,81 05Ninh Bình ​ 11,31 06Thái Nguyên ​ 11,24 07Hưng Yên ​ 11,22 08Khánh Hòa ​ 11,21 09Đà Nẵng ​ 10,31 10Tây Ninh ​ 10,3 11Phú Thọ ​ 10,01 12Đồng Nai ​ 10,01

Cục Thống kê nhận định tăng trưởng cao tập trung chủ yếu ở những địa phương có nền tảng công nghiệp và quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn. Đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ cũng góp phần thúc đẩy kinh tế tại các địa phương này.

Trong nhóm dẫn đầu, Thái Nguyên ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý trong quý III với 13,96%, kéo GRDP 9 tháng lên mức 11,24%. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính khi khu vực công nghiệp và xây dựng quý III tăng 20,34%, riêng công nghiệp tăng 21,17%. Tính chung 9 tháng, công nghiệp và xây dựng tăng 15,63%, trong đó công nghiệp tăng 16,49%.

Tại Hưng Yên, GRDP 9 tháng tăng 11,22%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 14,84%, đóng góp 8,02 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Đà Nẵng cũng duy trì đà tăng qua từng quý. GRDP quý I tăng 9,31%, quý II tăng 9,66% và quý III tăng 11,83%, đưa mức tăng 9 tháng lên 10,31%.

Ở Đồng Nai, GRDP 9 tháng tăng 10,01%. Công nghiệp và xây dựng tăng 12,14%, đóng góp 6,59 điểm phần trăm, tương đương khoảng 65,82% mức tăng trưởng chung của địa phương.

Trong khi đó, Phú Thọ đạt mức tăng GRDP 10,01%, với công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%, dịch vụ tăng 8,66% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,61%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp hơn đáng kể. Sơn La tăng 5,59%, Vĩnh Long 7,32%, Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%. Cục Thống kê cho rằng sản xuất điện sụt giảm và tỷ trọng nông nghiệp khá cao trong cơ cấu kinh tế là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của nhóm này.

Hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM chưa đạt mức tăng trưởng hai con số trong 9 tháng. GRDP Hà Nội tăng 8,85%, còn TP.HCM tăng 9,06%.

Tính chung cả nước, GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ. Riêng quý III, GDP tăng 9,95%, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, kết quả đạt được trong 9 tháng là đáng ghi nhận, song việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số cho cả năm vẫn là thách thức lớn.

Bộ trưởng nhìn nhận tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm, trong khi quý IV cần tăng 12,5%. Hiện có 24/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn lên quý cuối năm.

Các địa phương cam kết thúc đẩy tăng trưởng

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra sáng 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng xác định quý IV là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh... phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay, bao gồm thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân... Qua đó, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước.

Đối với các địa phương tăng trưởng đang thấp hơn mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, Thủ tướng lưu ý đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương cũng đưa ra những cam kết cụ thể với Chính phủ và Thủ tướng.

TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và xây dựng, trong đó thành phố đã bổ sung 80.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công để tập trung cho các dự án trọng điểm. Thành phố đề nghị ưu tiên nguồn lực cho Vành đai 5, các tuyến đường sắt quốc gia qua Hà Nội và các đầu mối giao thông liên vùng; đồng thời kiến nghị sớm áp dụng cơ chế giá đất mới và tháo gỡ nguồn vốn tín dụng cho nhà ở xã hội.

Trong khi đó, TP.HCM cam kết đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Thành phố xác định GRDP quý IV cần tăng trên 13,2% và giải ngân khoảng 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại. Thành phố cũng sẽ tập trung tháo gỡ mặt bằng, thủ tục để đẩy nhanh các dự án lớn như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án lấn biển Cần Giờ, cảng Cái Mép - Hạ, các tuyến metro và dự án chống ngập giai đoạn 1.

Với Ninh Bình, tỉnh cam kết giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, đồng thời giữ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Hiện, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh sau 9 tháng mới đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng giao. Địa phương đề xuất bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào quy hoạch mạng lưới đường bộ, nhằm tăng kết nối khu vực tây bắc với trục bắc - nam.

Trong khi đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng 10,2%, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao. Tỉnh cũng cam kết xử lý dứt điểm toàn bộ 257 dự án tồn đọng, vướng mắc trong năm 2026; sau 9 tháng, địa phương đã xử lý được 106 dự án. Về dài hạn, Khánh Hòa đề xuất hoàn thiện đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong và xây dựng đề án đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.