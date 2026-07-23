C.P mở rộng đầu tư chế biến sâu và xuất khẩu tại Việt Nam

Việt Nam tiếp tục được C.P xác định là thị trường chiến lược khi tập đoàn lên kế hoạch mở rộng chế biến sâu, ứng dụng công nghệ, phát triển chuỗi nông nghiệp - thực phẩm bền vững.

Từ 9/7 đến 11/7, đoàn lãnh đạo Tập đoàn Charoen Pokphand (Tập đoàn C.P.), do Chủ tịch Soopakij Chearavanont dẫn đầu đã có chuyến công tác và làm việc tại Việt Nam. Đoàn có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đối tác.

Tại các buổi làm việc, ông Soopakij Chearavanont cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan đã hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn C.P. trong hơn 30 năm qua. Đồng thời, lãnh đạo tập đoàn chia sẻ mong muốn tiếp tục đầu tư dài hạn, đồng hành cùng Việt Nam phát triển nông nghiệp hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp - thực phẩm bền vững.

Mở rộng công suất chế biến, tăng năng lực xuất khẩu

“Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, đưa Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn trở thành cứ điểm sản xuất phục vụ xuất khẩu ra thị trường quốc tế”, ông Soopakij Chearavanont chia sẻ.

Đoàn lãnh đạo Tập đoàn C.P. làm việc với đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Hà Nội ngày 10/7. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo ông Montri Suwanposri, thành viên Hội đồng quản trị CPF, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chế biến sâu và xuất khẩu là những trọng tâm đầu tư trong thời gian tới. Các kế hoạch gồm mở rộng công suất chế biến gia cầm, xây nhà máy mới và hoàn thiện chuỗi giết mổ sạch.

Ông Montri Suwanposri trao đổi về kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong lĩnh vực gia cầm, tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước (Đồng Nai) hiện đạt công suất khoảng 1 triệu con/tuần. Tập đoàn dự kiến đầu tư thêm 200 triệu USD để nâng công suất lên 2 triệu con/tuần, phục vụ xuất khẩu.

C.P cũng dự kiến đầu tư khoảng 300 triệu USD để xây dựng nhà máy chế biến mới tại Phú Thọ với công suất 1 triệu con/tuần. Dự án nhằm bổ sung năng lực chế biến ở phía Bắc, mở rộng nguồn cung sản phẩm và hỗ trợ mục tiêu nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp - thực phẩm.

Trong lĩnh vực thịt lợn, C.P. Việt Nam đang vận hành 5 nhà máy giết mổ trên cả nước. Doanh nghiệp dự kiến đầu tư thêm 100 triệu USD để hoàn thiện chuỗi giết mổ sạch, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

C.P dự kiến nâng công suất tổ hợp CPV Food Bình Phước lên 2 triệu con/tuần. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn chuỗi, từ con giống, chăn nuôi an toàn sinh học, chế biến đến truy xuất nguồn gốc. Nền tảng hỗ trợ quản lý chất lượng đầu vào, đầu ra, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc.

Ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi

Cùng với chế biến sâu, công nghệ là một phần trong định hướng đầu tư của C.P Số hóa, AI và các giải pháp quản trị hiện đại được kỳ vọng hỗ trợ tối ưu vận hành, kiểm soát chất lượng và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi nông nghiệp - thực phẩm.

C.P. ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động chế biến tại Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Tại Việt Nam, C.P. Việt Nam thúc đẩy ứng dụng AI và dữ liệu trong quản lý chăn nuôi. Các giải pháp này hướng tới chuẩn hóa dữ liệu vận hành, tăng khả năng giám sát và phân tích, hỗ trợ kiểm soát rủi ro đồng thời nâng hiệu quả quản lý toàn chuỗi.

Tập đoàn cũng ứng dụng công nghệ để sử dụng năng lượng hiệu quả, kiểm soát chất lượng và quản lý chuỗi cung ứng. Các giải pháp sử dụng năng lượng sạch, tái sử dụng nguyên vật liệu và thúc đẩy sản xuất xanh cũng nằm trong định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững của tập đoàn.

Trang trại của C.P. Việt Nam được quản lý theo hướng an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc. Ảnh: C.P. Việt Nam.

C.P. Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, gắn với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và quản trị phát thải. Doanh nghiệp cũng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng cách giảm sử dụng vật liệu bao bì, tăng cường tái sử dụng và tái chế, đồng thời quản lý tài nguyên hiệu quả.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tập đoàn C.P. tiếp tục xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm. Tập đoàn định hướng mở rộng đầu tư vào các khâu có giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu.