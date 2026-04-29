C.P. Việt Nam đón cơ hội đưa thịt gà chế biến vào Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc vừa hoàn tất quá trình đàm phán mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến.

Đây là bước tiến mới trong hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, đồng thời mở thêm dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào nhóm thị trường có yêu cầu cao.

Mở thêm đầu ra cho thịt gà chế biến Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, phu nhân Kim Hae Kyung cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, ngày 21/4, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật.

Việc ký kết diễn ra sau khi hai bên hoàn tất đàm phán mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến. Theo đó, sản phẩm thịt gà chế biến của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Hàn Quốc, đồng thời sản phẩm tương ứng của Hàn Quốc cũng được xuất khẩu sang Việt Nam.

Ngày 22/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa hai nước tại Hà Nội.

Lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội ngày 22/4. Ảnh: Khương Trung.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả này không chỉ có ý nghĩa thương mại, mà còn cho thấy năng lực phối hợp giữa cơ quan quản lý hai nước trong xử lý các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Hàn Quốc là thị trường có yêu cầu cao về kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, việc hoàn tất đàm phán mở ra thêm dư địa cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam, nhất là nhóm doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu và kiểm soát chuỗi sản xuất.

Trong giai đoạn đầu, mỗi nước sẽ có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Đây là bước khởi đầu để mở rộng quy mô trong thời gian tới, khi có thêm doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho rằng việc hoàn tất đàm phán xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc là tín hiệu tích cực đối với ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam. Theo ông, kết quả này phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của ngành, đồng thời cho thấy năng lực sản xuất, chế biến và đáp ứng tiêu chuẩn của một số doanh nghiệp Việt Nam đã có bước cải thiện.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khương Trung.

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết trong quá trình tiếp cận thị trường Hàn Quốc, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y cùng các cơ quan chuyên môn. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào việc hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch, an toàn thực phẩm và các điều kiện kỹ thuật liên quan. Đây là nhóm tiêu chuẩn quan trọng với sản phẩm có nguồn gốc động vật khi xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao.

CPV Food Bình Phước củng cố nền tảng xuất khẩu

C.P. Việt Nam hiện vận hành tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD , được phát triển theo chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, gồm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước được phát triển theo chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Mô hình sản xuất tích hợp giúp CPV Food Bình Phước chuẩn hóa quy trình vận hành, kiểm soát chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Trước đó, CPV Food Bình Phước đã cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho một số thị trường như Nhật Bản, Hong Kong, Singapore, Nga và Mông Cổ. Kinh nghiệm làm việc với các thị trường quốc tế được xem là lợi thế để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực sản xuất, chế biến và thích ứng với các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng cao.

Dây chuyền chế biến gà xuất khẩu tại tổ hợp CPV Food Bình Phước. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Theo ông Pawalit Ua-Amornwanit, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy định kiểm dịch và các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Việc hoàn tất đàm phán xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc mở thêm đầu ra cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo động lực để ngành gia cầm chuyển dịch theo hướng chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và nâng giá trị xuất khẩu. Về dài hạn, việc tiếp cận thêm các thị trường có tiêu chuẩn cao như Hàn Quốc được xem là cơ hội để sản phẩm gia cầm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.