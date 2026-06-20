Thêm 1,5 triệu cây xanh trong chiến lược bền vững của C.P. Việt Nam

Bản ghi nhớ hợp tác trồng thêm 1,5 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030 nối tiếp mục tiêu phát triển bền vững của C.P. Việt Nam trên chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food.

Ngày 16/6, tại Lạng Sơn, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “C.P. Việt Nam - hành trình vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ mít tinh và phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026. Chương trình sẽ trồng mới 1,5 triệu cây xanh trong 5 năm, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng .

Từ trồng cây đến phục hồi rừng

Chương trình “C.P. Việt Nam - hành trình vì một Việt Nam xanh” được triển khai từ năm 2021, hướng đến đóng góp 3 triệu cây xanh trong 10 năm. Giai đoạn 2021-2025, C.P. Việt Nam trồng hơn 1,52 triệu cây trên diện tích hơn 350 ha. Trong đó, 57 ha có tỷ lệ cây sống đạt trên 85% so với mật độ thiết kế, được công nhận đạt tiêu chuẩn thành rừng. Số cây xanh trên diện tích còn lại tiếp tục được chăm sóc, theo dõi và đánh giá theo quy trình kỹ thuật trước khi bàn giao theo từng giai đoạn đến năm 2028.

Ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, trao đổi bản ghi nhớ hợp tác triển khai trồng mới 1,5 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Ở giai đoạn mới, cây giống được hỗ trợ đến địa phương, tập trung vào rừng ngập mặn, đất trống đồi núi trọc, vườn quốc gia và khu vực có tiềm năng phát triển cây xanh phân tán. Cách triển khai theo nhu cầu từng địa phương giúp chương trình không chỉ dừng ở số lượng cây trồng, mà còn tính đến khả năng sinh trưởng và giá trị môi trường.

Hoạt động trồng cây được tổ chức sau lễ ký kết triển khai chương trình “C.P. Việt Nam - hành trình vì một Việt Nam xanh”. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Tại Lạng Sơn, C.P. Việt Nam trao tặng 10.000 cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất cho đại diện quân và dân địa phương. Gần 300 đại biểu tham gia trồng cây tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

Định hướng phát triển bền vững trên chuỗi Feed - Farm - Food

Trong ngành nông nghiệp - thực phẩm, yêu cầu về môi trường, tài nguyên và an toàn chuỗi cung ứng ngày càng gắn chặt cùng hoạt động kinh doanh. Với doanh nghiệp vận hành chuỗi Feed - Farm - Food, yêu cầu này đi vào từng mắt xích, từ nguồn nguyên liệu, năng lượng, nước, trang trại đến chế biến, phân phối và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Tại C.P. Việt Nam, phát triển bền vững gồm 3 trụ cột là bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững. Doanh nghiệp cũng hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại trang trại của C.P. Việt Nam - một trong những giải pháp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong vận hành. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Với trụ cột bảo vệ khí hậu, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 được cụ thể hóa qua giải pháp vận hành. Từ năm 2021, C.P. Việt Nam dừng sử dụng than đá trong sản xuất, chuyển sang nhiên liệu sinh khối cho lò hơi. Doanh nghiệp triển khai điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt đến năm 2025 khoảng 51 MWp; tận dụng khí sinh học từ chất thải chăn nuôi. Năm 2025, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 34% tổng năng lượng tiêu thụ.

Dữ liệu cũng trở thành một phần trong quản trị phát thải. C.P. Việt Nam triển khai SAP Net Zero Intelligence Platform để tính toán và quản trị dữ liệu phát thải khí nhà kính. Khi các chỉ số được đo lường thống nhất, mục tiêu xanh có cơ sở để theo dõi và điều chỉnh.

Dây chuyền chế biến thực phẩm hiện đại của C.P. Việt Nam trong chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Ở khâu bao bì và logistics, doanh nghiệp triển khai hoạt động giảm phát sinh chất thải, giảm kích thước túi đựng gà tươi, giảm trọng lượng bao thức ăn chăn nuôi, sử dụng thùng vận chuyển tôm giống nhằm hạn chế nhựa thải và chuyển đổi sang túi phân hủy sinh học từ năm 2026.

Trong chuỗi thực phẩm, phát triển bền vững gắn trực tiếp với an toàn và minh bạch. C.P. Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trên toàn chuỗi. Thông tin sản xuất, chế biến được minh bạch qua mã QR và nền tảng quản trị, giúp kiểm soát từ trang trại đến bếp nhà.

Hệ thống mã QR trên bao bì giúp người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từ sản xuất đến chế biến. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Nhìn từ bản ghi nhớ trồng thêm 1,5 triệu cây xanh tại Lạng Sơn, phát triển bền vững với C.P. Việt Nam không chỉ là thông điệp môi trường. Đó là cách doanh nghiệp từng bước đưa mục tiêu dài hạn vào phần việc cụ thể, từ phục hồi rừng, giảm phát thải, quản lý năng lượng đến kiểm soát chất lượng sản phẩm và đồng hành cộng đồng.