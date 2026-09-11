Gần 500 chuyên gia, nhà lãnh đạo đến TP.HCM bàn cách thúc đẩy hợp tác

Sáng 11/9, gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế đến TP.HCM dự Đối thoại Hữu nghị 2026, bàn cách thúc đẩy hợp tác quốc tế và chuyển các cam kết thành dự án cụ thể.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 vào sáng 11/9 tại phường Vũng Tàu. Ảnh: BTC.

Phát biểu khai mạc Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ 3 (FD 2026) sáng 11/9, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, dẫn nhận định của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) rằng các thành phố là động lực của nền kinh tế toàn cầu và nơi tập trung ngày càng đông dân số thế giới. Nếu muốn cải thiện tình hình thế giới, cần bắt đầu từ chính các thành phố.

Đô thị đóng vai trò ngày càng quan trọng

Theo ông Hà, nhận định này phản ánh rõ thực tế khi các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp và khó đoán định, các đô thị, nơi tập trung nguồn lực, tri thức, thành tựu khoa học công nghệ và các hoạt động kinh tế, đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo động lực phát triển mới cho mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, không một đô thị hay địa phương đơn lẻ nào có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề phát triển. Vì vậy, hợp tác là chìa khóa mở ra tương lai chung.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: BTC.

Ông Hà cho rằng đẩy mạnh hợp tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài như vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các chuẩn mực tiên tiến, là yêu cầu khách quan và lựa chọn tất yếu để phát triển. Theo đó, đối ngoại và hội nhập quốc tế không còn chỉ dừng ở duy trì quan hệ hay mở rộng giao lưu mà đã trở thành một phương thức phát triển quan trọng của các địa phương.

Từ thực tiễn này, tại Hội nghị Thị trưởng, lãnh đạo TP.HCM đặt ra một số vấn đề cần trao đổi với các đối tác quốc tế, trong đó có cách phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia; làm sao vừa bảo đảm tính thống nhất của chính sách đối ngoại, vừa tạo đủ không gian để địa phương phản ứng nhanh trước nhu cầu phát triển và cơ hội hợp tác mới.

TP.HCM cũng muốn tìm lời giải cho việc nâng cao hiệu quả các mạng lưới đa phương cấp địa phương, chuyển những cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin thành giá trị cụ thể; đồng thời xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả của các mạng lưới và hoạt động hợp tác giữa các thị trưởng.

Một vấn đề khác được đặt ra là làm thế nào chuyển hóa quan hệ hữu nghị, các thỏa thuận và cam kết thành những hoạt động cụ thể, có kết quả đo lường được. Ông Hà mong muốn các địa phương chia sẻ định hướng hợp tác với TP.HCM trong thời gian tới, không chỉ về lĩnh vực mà còn về đầu mối, cơ chế phối hợp và kết quả kỳ vọng.

Lấy hiệu quả làm thước đo

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long cũng đặt kỳ vọng FD 2026 tạo ra 4 kết quả thực chất, gồm củng cố nhận thức chung về vai trò của địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia; làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; và thúc đẩy hình thành các trọng tâm hợp tác xuyên suốt qua các kỳ đối thoại.

Theo ông Long, các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế cần phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, mạnh mẽ thay đổi tư duy và phương thức hợp tác, chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long. Ảnh: BTC.

Ông Steve Rotheram, Thị trưởng Vùng Đô thị Liverpool (Anh) cho biết Liverpool luôn là địa phương hướng ra bên ngoài, tự hào về các kết nối quốc tế và đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng phát triển với TP.HCM thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thành phố. Ông Rotheram bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với TP.HCM, tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân, doanh nghiệp và các thế hệ tương lai.

Đối thoại Hữu nghị TP.HCM là diễn đàn ngoại giao đa phương cấp địa phương do UBND TP.HCM chủ trì, diễn ra từ ngày 10 đến 12/9 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Các hoạt động chính thức diễn ra trong ngày 11/9, gồm Hội nghị Thị trưởng và 2 phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển cảng biển - logistics.

FD 2026 thu hút gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương như Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính; lãnh đạo TP.HCM, TP Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh; cùng 35 đoàn đại biểu địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế đến từ 4 châu lục gồm châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Sự kiện còn có sự tham dự của các cơ quan lãnh sự nước ngoài tại TP.HCM, chuyên gia kinh tế - tài chính, khoa học - công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, quốc tế.

Ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết việc tổ chức Đối thoại Hữu nghị năm nay tại phường Vũng Tàu là cơ hội để TP.HCM giới thiệu với bạn bè quốc tế về không gian phát triển mới và tầm nhìn vươn ra biển lớn, đặc biệt là tiềm năng về cảng biển, kinh tế biển và các không gian phát triển mới. Qua đó, các đại biểu quốc tế không chỉ tham dự các phiên đối thoại mà còn trực tiếp tìm hiểu lợi thế, tiềm năng và định hướng phát triển của thành phố.

TP.HCM kỳ vọng sự kiện sẽ thúc đẩy hình thành các cơ chế, chương trình hợp tác cụ thể và lâu dài với các đối tác quốc tế. Thành phố cũng hướng tới thu hút thêm nguồn lực đầu tư, chuyển giao công nghệ tiên tiến, tiếp nhận tri thức quản trị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đến nay, TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức, đối tác quốc tế trên các châu lục.

Thông qua sự kiện, TP.HCM tiếp tục thúc đẩy tinh thần hữu nghị, đối thoại và hợp tác với các địa phương, đối tác toàn cầu; đồng thời phát huy vai trò tiên phong trong đối ngoại địa phương, hội nhập quốc tế và tham gia sâu rộng hơn vào các mạng lưới toàn cầu.