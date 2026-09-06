Vingroup, Sun Group, Masterise đã đổ bao nhiêu tiền vào loạt dự án ở TP.HCM

Sau 8 tháng, tiến độ giải ngân vốn thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại TP.HCM của Vingroup, Sun Group, Masterise và các chủ đầu tư lớn đã đạt tỷ lệ cao.

Theo Đầu tư Online (Báo Tài chính - Đầu tư), tại phiên họp UBND TP.HCM ngày 4/9, báo cáo cho biết nhóm dự án trọng điểm theo cam kết thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của thành phố có tổng kế hoạch vốn năm 2026 khoảng 143.000 tỷ đồng . Sau 8 tháng, giá trị thực hiện mới đạt gần 57.900 tỷ đồng , tương đương hơn 40% kế hoạch. Như vậy, còn khoảng 85.000 tỷ tại các dự án trọng điểm cần được thực hiện trong những tháng cuối năm.

Vingroup, Sun Group, Masterise đã giải ngân bao nhiêu tiền?

Với loạt dự án của Tập đoàn Vingroup, tại dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, VinSpeed (công ty thành viên của Vingroup) đã thực hiện hơn 7.200 tỷ đồng trên kế hoạch 27.100 tỷ đồng năm 2026, tương đương 26,7% kế hoạch. Riêng trong tháng 8, dự án đã thực hiện gần 5.000 tỷ đồng .

Trong khi đó, dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ làm chủ đầu tư đã thực hiện thêm gần 1.700 tỷ đồng trong tháng 8. Lũy kế 8 tháng, giá trị thực hiện tại dự án đạt 10.800 tỷ đồng , tương đương 61,5% kế hoạch năm.

Cộng hai dự án, giá trị thực hiện đạt hơn 18.000 tỷ đồng trên tổng kế hoạch gần 44.600 tỷ đồng , tương đương hơn 40%.

Một dự án hạ tầng khác có liên quan tập đoàn này là tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Liên danh 4 doanh nghiệp, trong đó có CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, đã thực hiện 113 tỷ đồng , tương đương gần 20% kế hoạch vốn năm nay.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do VinSpeed đầu tư đã giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Với Tập đoàn Sun Group, doanh nghiệp có kế hoạch vốn hơn 40.800 tỷ đồng năm nay, lớn nhất trong danh sách các dự án thành phố đang theo dõi. Sau 7 tháng, tập đoàn mới thực hiện được 4.800 tỷ đồng , nhưng riêng tháng 8 đã tăng thêm hơn 7.000 tỷ. Lũy kế 8 tháng, giá trị thực hiện của chủ đầu tư này đạt gần 11.900 tỷ đồng , tương đương 29,1% kế hoạch năm.

Động lực tăng mạnh chủ yếu đến từ Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa. Dự án chưa ghi nhận giá trị thực hiện trong 7 tháng đầu năm nhưng đến tháng 8 đã đạt gần 6.100 tỷ, tương đương khoảng 20% kế hoạch năm, với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng .

Dự án Blanca City cũng đã thực hiện hơn 3.300 tỷ đồng vốn, đạt hơn 71% kế hoạch năm. Trong khi đó, cụm Trung tâm hành chính mới, Nhà hát Thủ Thiêm và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm đạt tiến độ hơn 2.100 tỷ đồng , tương đương 39% kế hoạch năm.

Hai dự án gồm Công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ và cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM đã hoàn thành kế hoạch vốn, với tổng chi phí 330 tỷ đồng .

Cũng theo báo cáo, Masterise đã thực hiện giải ngân vốn gần 4.900 tỷ đồng tại các dự án trên địa bàn thành phố sau 8 tháng, tương đương 27,8% kế hoạch cả năm khoảng 17.500 tỷ.

Phần lớn kết quả đến từ nhóm dự án bất động sản, với 5 dự án gồm: 152 Trần Phú, Saigon Bason, Khu đô thị Sài Gòn Bình An (The Global City), Tứ giác Bến Thành và The Rivus có tổng kế hoạch vốn 7.300 tỷ đồng . Sau 8 tháng, nhóm này đã thực hiện gần 4.700 tỷ, tương đương 64% kế hoạch năm. Riêng Khu đô thị Sài Gòn Bình An đóng góp hơn 2.700 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, 3 dự án hạ tầng theo phương thức PPP có tổng kế hoạch vốn hơn 10.000 tỷ đồng năm nay nhưng mới thực hiện giải ngân 189 tỷ đồng , chưa tới 2%. Trong đó, cầu Cần Giờ mới đạt 4,9% kế hoạch; cầu Phú Mỹ 2 đạt 1,5% và cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt 1,6%.

Trong nhóm các doanh nghiệp còn lại, Lotte Properties HCMC đang có tỷ lệ thực hiện giải ngân vốn cao nhất trong danh sách với việc dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã ghi nhận gần 19.200 tỷ đồng vốn giải ngân, tương đương hơn 97% kế hoạch năm.

Đứng sau là chủ đầu tư GS Industry với dự án Nhà Bè Metrocity GS, đã giải ngân 2.300 tỷ, đạt hơn 92% kế hoạch cả năm.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ của liên danh VIMC - Cảng Sài Gòn - Terminal Investment Limited Holding S.A. cũng đạt tỷ lệ giải ngân 80% sau 8 tháng.

Trong khi đó, Tập đoàn Thaco - Đại Quang Minh đã giải ngân 382 tỷ đồng , tương đương gần 19% kế hoạch vốn năm nay. Toàn bộ số vốn này đến từ dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, trong khi tuyến Thủ Thiêm - Long Thành chưa ghi nhận giá trị vốn thực hiện.

Ở nhóm dự án của Nhà Khang Điền, 2 dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo có tổng kế hoạch vốn hơn 9.600 tỷ năm nay nhưng hiện chưa ghi nhận giá trị thực hiện do dự án mới được thông qua. Theo tiến độ, toàn bộ kế hoạch vốn của dự án được dồn vào những tháng cuối năm nay.

Tương tự, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng đứng tên, cũng chưa ghi nhận giá trị thực hiện trên kế hoạch hơn 400 tỷ đồng .

TP.HCM huy động được hơn 918.000 tỷ sau 8 tháng

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.HCM, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu huy động khoảng 1,24 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Sau 8 tháng, thành phố đã huy động được hơn 918.000 tỷ đồng , tương đương 74% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 8, con số này đạt khoảng 104.000 tỷ.

Sau 8 tháng, TP.HCM đã huy động hơn 918.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, tương đương 74% kế hoạch năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khu vực ngoài Nhà nước tiếp tục là điểm sáng khi đạt khoảng 716.500 tỷ đồng sau 8 tháng, tương đương 106% kế hoạch cả năm. Riêng tháng 8, vốn đầu tư của khu vực này vào thành phố đạt khoảng 65.200 tỷ đồng .

Trong khi đó, vốn đầu tư Nhà nước đạt khoảng 88.800 tỷ đồng , trên tổng kế hoạch năm hơn 279.600 tỷ. Riêng chi đầu tư phát triển theo dự toán ngân sách thành phố có kế hoạch khoảng 147.600 tỷ đồng , trong đó đã thực hiện hơn 85.100 tỷ.

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng chưa theo kịp tiến độ. Sau 8 tháng, nguồn vốn này đạt khoảng 113.100 tỷ, tương đương 39,7% kế hoạch cả năm khoảng 284.800 tỷ đồng .

Như vậy, để hoàn thành kế hoạch năm, khu vực Nhà nước còn cần thực hiện khoảng 191.000 tỷ đồng , trong khi khu vực FDI cần thêm khoảng 171.700 tỷ đồng .