Hai doanh nghiệp cam kết đồng hành thay đổi diện mạo TP.HCM

Khang Điền vừa khởi công dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo, trong khi Lê Thành triển khai nhà ở xã hội, đồng hành cùng TP.HCM phát triển đô thị, an sinh.

Sáng 29/8, TP.HCM đã tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 51.000 tỷ đồng , chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Trong số này có 3 dự án khánh thành và 8 dự án khởi công, thuộc các lĩnh vực giao thông, giáo dục, môi trường, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị. Các công trình đã hoàn tất các điều kiện cần thiết theo quy định, sẵn sàng triển khai.

Khang Điền dành tâm huyết cho dự án Mả Lạng

Trong 8 dự án khởi công, dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo có tổng mức đầu tư lớn nhất, khoảng 15.674 tỷ đồng , do CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) làm chủ đầu tư.

Tại lễ khởi công, bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT Khang Điền cho rằng việc các công trình được triển khai trên nhiều lĩnh vực cho thấy quyết tâm của TP.HCM trong huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chủ tịch Khang Điền gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận, đồng hành của người dân trong quá trình triển khai dự án.

Đối với dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, bà Trang cho biết đây là công trình thành phố đã ấp ủ, trăn trở nhiều năm. Việc được giao làm chủ đầu tư là trách nhiệm lớn đối với Khang Điền và người dân trong khu vực.

"Dự án không đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc. Đây là công trình tái định cư tại chỗ, hoàn toàn không nhằm mục đích kinh doanh thương mại", bà nhấn mạnh.

Bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo bà Trang, sau khi hoàn thành, những cư dân đã gắn bó nhiều thế hệ với khu vực sẽ được an cư trong các khu nhà ở mới, có đầy đủ tiện ích như công viên, trường học ngay trên nơi từng sinh sống. Đây cũng là sự tiếp nối giữa không gian sống quen thuộc và điều kiện sống mới, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Khang Điền cam kết huy động nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ để sớm mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.

"Chúng tôi tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển của thành phố. Vì vậy chúng tôi mong muốn tiếp tục được đồng hành chia sẻ trách nhiệm cùng thành phố trong công cuộc kiến tạo đổi mới xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh hiện đại nghĩa tình", bà nói.

Doanh nghiệp cam kết đẩy nhanh tiến độ

Ngoài dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, sáng 29/8, TP.HCM cũng khởi công 4 công trình giao thông gồm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ; xây dựng đường cao tốc Vành đai 4, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức; và đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai.

Cùng với đó là nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở Tiến Phước - Khu đô thị mới Nam thành phố; nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2; Cải thiện môi trường nước Bình Dương.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành (chủ đầu tư dự án NOXH Lê Thành Tân Tạo 2) cho biết việc TP.HCM đồng loạt khởi công 11 công trình, dự án thể hiện quyết tâm của thành phố và các nhà đầu tư trong việc đưa các dự án vào triển khai.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo ông Nghĩa, các công trình không chỉ góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM mà còn tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển.

"Khi khởi công dự án nhà ở xã hội, chúng tôi cố gắng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án, giúp người dân TP.HCM có thêm lựa chọn để an cư", ông Nghĩa nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đề nghị các nhà đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa cơ chế mới, ra quân với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động; kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền các địa phương được yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện chu đáo chính sách tái định cư, bảo đảm nơi ở mới của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.