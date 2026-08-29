Quốc lộ 13 sắp 'lột xác' với đường trên cao 4 làn xe

Dự án thành phần 2 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (TP.HCM), có kinh phí đầu tư là 6.276 tỷ đồng với quy mô 10-14 làn, mặt cắt rộng 60 m, dự kiến đưa vào khai thác năm 2029.

Sáng 29/8, TP.HCM tổ chức khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), trong đó có dự án thành phần 2 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công ở điểm cầu Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết những công trình mang ý nghĩa chiến lược này vừa là món quà thiết thực chào mừng ngày hội lớn của đất nước, vừa khẳng định cam kết xuyên suốt của thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn nút khởi công các dự án, trong đó có dự án mở rộng Quốc lộ 13. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Những chính sách phát triển hạ tầng và tái thiết đô thị đều phải xuất phát từ lợi ích thiết thân, hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của người dân thành phố", ông Vinh nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá việc khởi công nâng cấp Quốc lộ 13, hay như Quốc lộ 1 và các đoạn cao tốc thuộc tuyến Vành đai 4 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương về hạ tầng giao thông đối ngoại, tháo gỡ nghẽn mạch lưu thông và mở rộng dư địa phát triển cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) tham dự lễ khởi công tại điểm cầu Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) cho biết ngày 26/8 vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5588/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh CII - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) - CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC (IMIC) làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện dự án này.

Sự kiện trọng đại hôm nay diễn ra trong bối cảnh Thành phố HCM vừa đi qua 8 tháng đầu năm 2026, với những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội rất toàn diện và phấn khởi.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, đưa vào khai thác đầu năm 2029. Tuyến đường sau khi nâng cấp sẽ có mặt cắt rộng 60 m, quy mô 10-14 làn xe tùy đoạn.

Cầu Bình Triệu là điểm đầu của đoạn Quốc lộ 13 sắp được nâng cấp, mở rộng. Khu vực này kết nối với đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến đường có lưu lượng lớn từ TP Thủ Đức (cũ) vào trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thiết kế, khu vực này sẽ được tổ chức lại bằng cầu cạn, hầm chui nhằm tách dòng, giảm xung đột giao thông.

Điểm đáng chú ý nhất là khoảng 3,5 km từ ngã tư Bình Triệu đến Bình Phước sẽ có đường trên cao nằm giữa tuyến, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h, cao hơn mức 60 km/h của đường song hành phía dưới. Do hạn chế giao cắt, dòng xe trên cầu cạn được kỳ vọng di chuyển nhanh và ổn định hơn.

Vị trí đoạn Quốc lộ 13 dự kiến được khởi công mở rộng dịp 2/9. Đồ họa: Hoài Bảo.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng , gồm hai thành phần. Trong đó, khoảng 14.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng; phần BOT có tổng chi phí gần 6.300 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp.

Hiện, Quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp Bình có lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Tuyến đường chỉ có khoảng 6 làn xe, trong khi đây là trục kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm TP.HCM với TP Thủ Đức, Bình Dương và Bình Phước cũ.

Khi việc nâng cấp, mở rộng hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng phân tách dòng giao thông liên vùng và giao thông nội đô trên Quốc lộ 13.