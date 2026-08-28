Liên danh CII làm nhà đầu tư mở rộng Quốc lộ 13

TP.HCM giao liên danh CII - CII PPP - IMIC làm nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 - nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, có kinh phí đầu tư là 6.276 tỷ đồng.

Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh giới Bình Dương cũ dự kiến được mở rộng lên 60 m và xây đường trên cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TP.HCM.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết ngày 26/8 vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5588/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh CII - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) - CTCP Xây dựng Hạ tầng IMIC (IMIC) làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện dự án thành phần 2 nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ), theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm dự kiến được TP.HCM khởi công chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Vị trí đoạn Quốc lộ 13 dự kiến được khởi công mở rộng dịp 2/9. Đồ họa: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, đưa vào khai thác đầu năm 2029. Tuyến đường sau khi nâng cấp sẽ có mặt cắt rộng 60 m, quy mô 10-14 làn xe tùy đoạn.

Cầu Bình Triệu là điểm đầu của đoạn Quốc lộ 13 sắp được nâng cấp, mở rộng. Khu vực này kết nối với đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến đường có lưu lượng lớn từ TP Thủ Đức (cũ) vào trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thiết kế, khu vực này sẽ được tổ chức lại bằng cầu cạn, hầm chui nhằm tách dòng, giảm xung đột giao thông.

Điểm đáng chú ý nhất là khoảng 3,5 km từ ngã tư Bình Triệu đến Bình Phước sẽ có đường trên cao nằm giữa tuyến, quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h, cao hơn mức 60 km/h của đường song hành phía dưới. Do hạn chế giao cắt, dòng xe trên cầu cạn được kỳ vọng di chuyển nhanh và ổn định hơn.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 có tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng , gồm hai thành phần. Trong đó, khoảng 14.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng; phần BOT có tổng chi phí gần 6.300 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp.

Hiện, Quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp Bình có lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Tuyến đường chỉ có khoảng 6 làn xe, trong khi đây là trục kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm TP.HCM với TP Thủ Đức, Bình Dương và Bình Phước cũ.

Khi việc nâng cấp, mở rộng hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng phân tách dòng giao thông liên vùng và giao thông nội đô trên Quốc lộ 13.

Hai vị trí dưới cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước được thiết kế hầm chui hai chiều, mỗi chiều hai làn xe, qua đó hình thành nút giao ba tầng tại các điểm này, giúp tách dòng phương tiện và tăng khả năng thông hành. Ảnh phối cảnh.

Đáng chú ý, hồi tháng 5, TP.HCM cũng đã giao liên danh CII - CII PPP - IMIC nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Trước đó, liên danh đề xuất thực hiện dự án trên quy mô khoảng 26,8 ha, trải dài từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu, tập trung cải tạo hệ thống nút giao và hạ tầng giao thông, đồng thời bố trí khu tái định cư và nghiên cứu quỹ đất phục vụ thanh toán hợp đồng BT.

Cấu phần đầu tư gồm 4 hạng mục chính. Trong đó, hạng mục cải tạo trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn Quốc lộ 13 từ ngã 5 Đài liệt sĩ đến cầu Bình Triệu, sẽ mở rộng các tuyến đường hiện hữu kết hợp với xây dựng tuyến đường trên cao trên cùng hành lang tuyến, nhằm hình thành các làn xe tốc độ cao cho giao thông tuyến trụ.

Hạng mục tiếp theo là cải tạo nút giao Hàng Xanh thành nút giao khác mức, đa tầng, nhằm phân tách các luồng giao thông tuyến trục và giao thông nội thị, đảm bảo lưu thông liên tục cho các dòng xe liên vùng.

Liên danh nhà đầu tư cũng kiến nghị xây dựng cầu Bình Triệu 3 nhằm gia tăng số lượng làn xe vượt sông Sài Gòn, đảm bảo đồng bộ với quy mô mở rộng của Quốc lộ 13 và các trục kết nối. Song song, dự án bố trí khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.