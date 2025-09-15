Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh các dự án điện, vận hành sớm 3-6 tháng

Phó thủ tướng đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII còn chậm, cần đẩy nhanh tiến độ và có hướng xử lý với các bên chậm triển khai.

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án điện. Ảnh: EVN.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong thời gian tới.

Thông báo kết luận nêu rõ qua việc triển khai các nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII còn rất chậm so với tiến độ đề ra, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, cũng như bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất và đời sống của người dân trong thời gian tới.

Trước thực tế này, Phó thủ tướng yêu cầu đối với các dự án đã có chủ đầu tư, các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành theo yêu cầu trước đó của Thủ tướng.

Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3 đến 6 tháng, đảm bảo quy trình, chất lượng. Bộ cùng các địa phương phải yêu cầu các chủ đầu tư có cam kết tiến độ, thời gian vận hành cụ thể.

Ngoài ra, Phó thủ tướng yêu cầu có phương án xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư đăng ký phát triển các dự án năng lượng nhưng chậm hoặc không triển khai.

Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư dự án theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, hoàn thành trong quý IV; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư để hoàn thành theo kế hoạch.

Phó thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương cập nhật danh mục nguồn và lưới điện được xác định trong Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành để tổ chức không gian làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện; tổ chức thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo thẩm quyền, bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật; hoàn thành trong quý IV.

Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để chậm trễ trong việc lựa chọn nhà đầu tư.

Tại thông báo kết luận, Phó thủ tướng cũng yêu cầu các tập đoàn gồm Điện lực Việt Nam, Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Binh đoàn 19-Bộ Quốc phòng quyết liệt hơn nữa trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là 2 dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Các tập đoàn có trách nhiệm chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện.