Mỹ cân nhắc hoàn tiền cho các công ty dầu khí đầu tư vào Venezuela

Chính quyền Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng hoàn chi phí hoặc bù đắp bằng doanh thu cho các hãng dầu Mỹ khi đầu tư tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela.

Tổng thống Donald Trump đề nghị các doanh nghiệp dầu đầu tư vào Venezuela. Ảnh: The Seattle Times.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 5/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng ngành dầu mỏ nước này có thể khôi phục và mở rộng hoạt động tại Venezuela trong thời gian chưa đầy 18 tháng.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể làm nhanh hơn thế, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền”, ông Trump lưu ý.

Lời hứa hẹn của ông Trump

Tổng thống Mỹ tuyên bố các công ty dầu khí sẽ phải chi một lượng vốn khổng lồ, sau đó họ sẽ được hoàn tiền từ phía chính phủ hoặc thông qua nguồn doanh thu trong tương lai. Thực tế, với các doanh nghiệp, hình thức hỗ trợ thực tế sẽ là yếu tố then chốt để họ cân nhắc các phương án đầu tư.

Tổng thống Trump từ chối tiết lộ con số cụ thể về chi phí mà các doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra để sửa chữa và nâng cấp hệ thống hạ tầng dầu mỏ đã xuống cấp của Venezuela. “Một khoản tiền rất lớn sẽ được các công ty dầu khí chi ra. Nhưng họ sẽ làm ăn rất tốt”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh đất nước cũng sẽ hưởng lợi từ việc này.

Nhà máy lọc dầu El Palito ở Puerto Cabello, Venezuela. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Trump cho rằng việc khai thác các trữ lượng dầu mỏ của Venezuela “sẽ giúp giảm giá dầu”. Giá xăng tại Mỹ hiện đã ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng bán lẻ trung bình trong ngày 5/1 ở mức 2,81 USD /gallon, thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

“Việc Venezuela trở thành một quốc gia sản xuất dầu là điều tốt cho nước Mỹ, bởi họ giúp giữ giá dầu ở mức thấp”, Tổng thống Trump chia sẻ.

Giá dầu thấp hơn giúp xăng rẻ hơn cho người tiêu dùng, nhưng có thể kéo giảm doanh thu của chính các tập đoàn dầu khí lớn mà ông Trump đang kỳ vọng sẽ rót hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài để tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela.

Khi được hỏi liệu chính quyền có trao đổi với công ty dầu khí nào trước chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm 3/1 hay không, ông Trump trả lời: “Không. Nhưng chúng tôi đã bàn đến kịch bản ‘nếu chúng ta làm điều đó thì sao?’”.

“Các công ty dầu khí hoàn toàn biết rằng chúng tôi đang cân nhắc việc làm gì đó. Nhưng chúng tôi không nói với họ rằng chúng tôi sẽ thực hiện”, Tổng thống Mỹ tiết lộ.

Doanh nghiệp dầu khí Mỹ còn e dè

Theo Bloomberg, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến gặp gỡ lãnh đạo Exxon Mobil và ConocoPhillips trong tuần này để trao đổi về ngành dầu mỏ Venezuela. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Wright sẽ đóng vai trò đầu mối trong chiến dịch rộng lớn hơn của chính quyền ông Trump nhằm tái thiết hạ tầng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Nhà Trắng nhiều lần khẳng định ngành dầu mỏ Mỹ rất mong muốn quay trở lại Venezuela sau gần 2 thập kỷ bị nước này quốc hữu hóa khối tài sản dầu khí trị giá hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, bất chấp việc Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô khổng lồ, các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ có lý do rõ ràng để thận trọng trước khi cam kết mở rộng hoạt động tại đây. Lịch sử quốc hữu hóa tài sản, các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn còn hiệu lực cùng với những bất ổn chính trị gần đây khiến họ dè chừng.

Trong thập niên 1970, chính phủ Venezuela đã quốc hữu hóa các tài sản năng lượng, bao gồm cả tài sản của Exxon Mobil và ConocoPhillips. Trong những năm sau đó, các công ty này đã nhiều lần tìm cách đòi lại hàng tỷ USD nhưng không thành công.

Đến các năm 2006-2007, Venezuela tiếp tục quốc hữu hóa thêm nhiều tài sản. Khi đó, cựu Tổng thống Hugo Chávez cho phép các doanh nghiệp dầu khí nước ngoài ở lại, nhưng với các điều khoản kém thuận lợi hơn, khiến Exxon Mobil và ConocoPhillips rút lui hoàn toàn.

Chevron chấp nhận các điều kiện mới và duy trì hoạt động cho đến nay, phần lớn nhờ một cơ chế miễn trừ hạn chế cho phép công ty này không bị áp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Venezuela.

Gần đây, CEO Exxon Mobil Darren Woods cũng bày tỏ sự dè dặt về khả năng quay trở lại Venezuela. “Chúng tôi đã bị tịch thu tài sản tại Venezuela 2 lần. Chúng tôi sẽ phải xem xét kỹ bài toán kinh tế”, ông nói với Bloomberg hồi tháng 11/2025.