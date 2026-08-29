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Kinh doanh

Diện mạo khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo trong tương lai

  • Thứ bảy, 29/8/2026 16:18 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Hai khu dân cư lâu đời Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo ngay trung tâm TP.HCM sắp được chỉnh trang, cải tạo, mở ra kỳ vọng về một diện mạo mới và điều kiện sống tốt hơn cho người dân.

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Dự án chỉnh trang Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo vừa chính thức được khởi công với vốn đầu tư 15.674 tỷ đồng, hướng đến tái định cư tại chỗ, cải thiện điều kiện sống cho người dân. Dự án do CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) làm chủ đầu tư. Ảnh: Quỳnh Danh.
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Vị trí 2 khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo ở phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành, TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.
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Tại khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh), trên diện tích khoảng 3,8 ha, chủ đầu tư dự kiến xây khu nhà ở phục vụ tái định cư gồm khoảng 1.400 căn hộ nhà ở xã hội và 93 căn nhà ở thấp tầng.

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Dự án còn đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng trường học liên cấp 1-2.

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Trong khi đó, khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành), diện tích khoảng 4.350 m2, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khoảng 760 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.
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Người dân sẽ được an cư trong không gian sống khang trang, an toàn, có đầy đủ tiện ích như công viên, trường học ngay tại nơi mình từng gắn bó.

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Tại buổi lễ khởi công sáng ngày 29/8, bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT Khang Điền cam kết huy động nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ để sớm mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.
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Đây là dự án được lãnh đạo và người dân TP.HCM quan tâm. Thực tế, chỉ sau khoảng 3 tháng, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo. Hơn 2 tháng sau, dự án chính thức được khởi công.

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Thảo Liên

Ảnh: CĐT

Mả Lạng TP.HCM Nhà Khang Điền Chợ Gà - Gạo Khang Điền

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