Bitcoin gây bất ngờ

Bitcoin có thời điểm tăng vọt 8% lên hơn 69.600 USD, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6 và đánh dấu phiên tăng mạnh nhất của đồng tiền số này kể từ tháng 3.

Theo Bloomberg, Bitcoin đã bứt phá khỏi vùng giao dịch kéo dài nhiều tháng trong phiên 19/8, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3. Đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm tăng tới 8%, lên hơn 69.600 USD , mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng về môi trường pháp lý tích cực hơn khi các đại diện của ngành tiền số, trong đó có Coinbase Global, Payward và Blockchain.com, chuẩn bị tham dự cuộc gặp tại Nhà Trắng do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức.

Bitcoin áp sát 70.000 USD

Tiền số và thị trường dự đoán là 2 lĩnh vực đang phát triển mà chính quyền Trump muốn thúc đẩy thông qua một khuôn khổ pháp lý thân thiện hơn với ngành. Tuy nhiên, dù có một người ủng hộ tại Nhà Trắng, các lãnh đạo trong ngành tiền số vẫn lo ngại những lợi ích về mặt chính sách hiện tại chưa được củng cố một cách lâu dài. Vì vậy, nhóm này đang thúc đẩy việc thông qua một đạo luật mang tính bước ngoặt về tài sản số.

“Đà tiến về mốc 70.000 USD được kích hoạt bởi hoạt động đóng các vị thế bán khống, cho thấy người mua đang dần lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, đợt tăng giá hiện đứng trước một phép thử quan trọng rằng liệu động lực này có thể được duy trì để tiếp tục hướng tới vùng 75.000 USD hay không”, Axel Rudolph, Trưởng bộ phận phân tích kỹ thuật tại nền tảng đầu tư và giao dịch IG, nhận định.

Bitcoin lên mức cao nhất hơn 2 tháng qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đề xuất miễn yêu cầu đăng ký chứng khoán đối với một số đợt chào bán tài sản số trong tuần này. Động thái này cho thấy cơ quan quản lý tiếp tục thúc đẩy chương trình liên quan đến tiền số sau khi một đạo luật quan trọng bị đình trệ tại Quốc hội.

Theo SEC, các quy định miễn trừ được đề xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khởi nghiệp và huy động vốn.

Thị trường tiền số thanh lý hơn 1 tỷ USD

Phiên giao dịch ngày 19/8 đã đưa Bitcoin vượt lên trên cả đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày - vốn là 2 chỉ báo kỹ thuật quan trọng thường được giới đầu tư theo dõi sát sao. Tuy nhiên, cú tăng đột ngột cũng kéo theo làn sóng thanh lý lớn trên thị trường phái sinh.

Theo dữ liệu từ Coinglass, hơn 1 tỷ USD vị thế đã bị thanh lý chỉ trong vòng một giờ, trong khi tổng giá trị các vị thế bị thanh lý trong 24 giờ lên tới khoảng 1,5 tỷ USD .

“Các sàn giao dịch tiền số và những thông tin trên thị trường đã bị bao phủ bởi bên bán trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, giá vẫn giữ vững đáng kể tại vùng thấp 60.000 USD . Điều đó đã tạo ra sự thay đổi về tâm lý cũng như câu chuyện dẫn dắt thị trường”, Joshua Lim, đồng Giám đốc phụ trách thị trường tại FalconX, cho biết.

Trên thị trường quyền chọn Bitcoin, các nhà giao dịch đang xây dựng các vị thế phòng vệ quanh mốc 60.000 USD , đồng thời đặt cược vào khả năng giá tăng lên 70.000 USD .

Theo sàn giao dịch tiền số Deribit, lượng hợp đồng mở tập trung quanh các quyền chọn bán tại mức giá thực hiện 60.000 USD và quyền chọn mua tại mức 70.000 USD .

Môi trường lãi suất thấp hơn cũng góp phần khiến những tài sản có mức độ rủi ro cao như tiền số trở nên hấp dẫn hơn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây tiếp tục tìm cách hạ nhiệt chi phí vay dài hạn vốn đang ở mức cao nhất trong nhiều năm, qua đó khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD giảm.

Chỉ 2 tuần sau khi công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trong quý này, Bộ Tài chính Mỹ hôm 19/8 cho biết sẽ “tăng ít nhất gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại nhằm hỗ trợ thanh khoản” đối với các loại chứng khoán có kỳ hạn từ 10 đến 30 năm.

Trong khi đó, dự luật về cấu trúc thị trường tiền số, được biết đến với tên gọi Đạo luật Minh bạch (Clarity Act), vẫn đang bị đình trệ tại Thượng viện Mỹ. Tiến trình này vướng phải những bất đồng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa liên quan đến các quy định về đạo đức, một phần bắt nguồn từ việc chính Tổng thống Trump tham gia vào lĩnh vực tài sản số.

Theo thông tin được công bố, ông Trump báo cáo đã thu về 1,4 tỷ USD từ các hoạt động liên quan đến tiền số và memecoin trong năm 2025, qua đó trở thành nguồn thu nhập lớn nhất của Tổng thống Mỹ trong năm này.