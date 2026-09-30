Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu về 0,2%, thấp nhất 4 năm

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tiếp tục lao dốc, từ 7%/năm xuống chỉ còn 0,2%/năm sau hơn một tuần, trong khi quy mô vốn hỗ trợ qua kênh cầm cố cũng đang thu hẹp đáng kể.

Theo số liệu thống kê từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), trong phiên giao dịch ngày 29/9, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm giảm thêm 0,3 điểm % so với phiên liền trước, xuống chỉ còn 0,2%/năm.

Đây là mức thấp nhất của lãi suất qua đêm kể từ tháng 6/2022. Chỉ trong hai phiên đầu tuần, mức lãi suất này đã giảm từ 0,7% xuống 0,5% rồi tiếp tục rơi về 0,2%/năm.

Đáng chú ý, nếu lấy mốc ngày 21/9, khi lãi suất qua đêm từng tăng lên 7%/năm, mức giảm đến nay đã lên tới 6,8 điểm %. Nói cách khác, chỉ sau hơn một tuần, chi phí vay mượn vốn kỳ hạn ngắn nhất giữa các ngân hàng đã gần như trở về vùng đáy của nhiều năm.

Diễn biến này nối tiếp đà hạ nhiệt mạnh bắt đầu từ cuối tuần trước. Sau khi neo ở mức 7%/năm ngày 21/9, lãi suất qua đêm giảm xuống 1% vào ngày 24/9, còn 0,7% vào cuối tuần, 0,5% trong phiên 28/9 và tiếp tục xuống 0,2%/năm trong ngày 29/9.

Tính xa hơn, vào cuối tháng 7, mức lãi suất này cũng từng có thời điểm xuống quanh 0,7%/năm trước khi tăng trở lại vào đầu tháng 8. Đến cuối tháng 8, lãi suất qua đêm tiếp tục giảm về khoảng 1,2%/năm.

Báo cáo của Vira cũng cho thấy trong phiên 29/9, các kỳ hạn dài hơn lại không giảm tương ứng. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần vẫn giữ ở 6,5%/năm trong khi kỳ hạn 2 tuần tăng 0,2 điểm % lên 6,1%/năm và kỳ hạn 1 tháng đi ngang ở 6,3%/năm.

Sự chênh lệch rất lớn giữa lãi suất qua đêm và các kỳ hạn từ một tuần trở lên là điểm đáng chú ý. Điều này cho thấy áp lực vốn ở kỳ hạn cực ngắn đã hạ nhiệt nhanh, nhưng đối với các khoản vay thời hạn dài vẫn còn ở mức cao.

LÃI SUẤT QUA ĐÊM LIÊN NGÂN HÀNG LAO DỐC SAU HƠN 1 TUẦN Nguồn: Vira. Nhãn 21/9 24/9 25/9 28/9 29/9 Lãi suất bình quân VND kỳ hạn qua đêm % 7 1 0.7 0.5 0.2

Về hoạt động điều tiết vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong phiên 29/9, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ đã chào thầu 9.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày và 1.000 tỷ đồng tại mỗi kỳ hạn 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày, với lãi suất 4,5%/năm.

Tổng khối lượng trúng thầu đạt 9.813,76 tỷ đồng , thấp hơn lượng 11.378,73 tỷ đồng đáo hạn trong ngày. Sau các giao dịch, lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố còn 140.458,94 tỷ đồng .

Quy mô này đã giảm khoảng 51.600 tỷ đồng so với phiên 24/9, khi lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố ở mức hơn 192.000 tỷ đồng .

Nếu so với cuối tháng 8, khi lượng vốn lưu hành trên kênh này chỉ khoảng 92.000 tỷ đồng , quy mô hiện tại vẫn cao hơn đáng kể.

Việc lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố giảm trong khi lãi suất qua đêm cũng lao dốc cho thấy diễn biến thanh khoản trên thị trường có sự thay đổi đáng kể. Các ngân hàng đã không còn phải trả mức chi phí cao như giai đoạn giữa tháng 9 để vay mượn vốn qua đêm lẫn nhau.

Tuy nhiên, đây mới chỉ phản ánh nhu cầu vốn cực ngắn hạn qua đêm nên có thể biến động rất nhanh theo trạng thái tiền trong từng ngày. Còn lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng vẫn duy trì quanh vùng 6-6,5%/năm, cho thấy chi phí vốn ở các kỳ hạn dài hơn vẫn chưa hạ nhiệt.