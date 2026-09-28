Trái phiếu bất động sản 'nóng' lại, lãi suất lên tới 12-13%/năm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục sôi động trong tháng 8, khi nhóm bất động sản ghi nhận giá trị phát hành tăng gấp 4 lần so với tháng 7.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu vừa công bố, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 61.500 tỷ đồng , tăng 49% so với tháng 7 và tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường với giá trị phát hành 36.300 tỷ đồng , chiếm 59% tổng giá trị phát hành trong tháng.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản ghi nhận giá trị trái phiếu phát hành tăng gấp 4 lần so với tháng 7, đạt 20.000 tỷ đồng .

Một số đợt phát hành quy mô lớn trong tháng đến từ CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long với 7.000 tỷ đồng , lãi suất 10,6%/năm, kỳ hạn 84 tháng; Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thành Quang phát hành 7.000 tỷ, lãi suất 10,6%/năm, kỳ hạn 60 tháng; và CTCP Vinhomes phát hành 3.000 tỷ, lãi suất 11%-12,5%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng.

Theo nhóm phân tích MBS, Công ty Thành Quang và Hưng Long đều là các doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Masterise. Nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành này được sử dụng để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh do liên danh Vingroup - Vinhomes làm chủ đầu tư.

Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt gần 384.200 tỷ đồng , tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngân hàng vẫn là nhóm có quy mô phát hành lớn nhất với giá trị 192.200 tỷ đồng , chiếm 50% tổng giá trị phát hành nhưng giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi suất bình quân của nhóm trái phiếu này ở mức 8,5%/năm, kỳ hạn bình quân 5,2 năm.

Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất được công ty chứng khoán này thống kê gồm Techcombank với giá trị 25.000 tỷ đồng , Sacombank phát hành 20.000 tỷ đồng và MB phát hành 19.900 tỷ.

Ở nhóm bất động sản, đơn vị nghiên cứu cho biết giá trị phát hành đạt 161.300 tỷ đồng từ đầu năm, tăng 147% so với cùng kỳ và chiếm 42% tổng giá trị phát hành. Lãi suất bình quân trái phiếu bất động sản năm nay đạt 10,5%/năm, trong khi kỳ hạn bình quân ở mức 3,6 năm.

Trong nhóm này, Vinhomes dẫn đầu với giá trị phát hành 45.000 tỷ đồng , tiếp đến là CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long với 14.000 tỷ và Công ty TNHH Đầu tư Marina Center với 10.200 tỷ đồng .

MBS cũng thống kê các doanh nghiệp phát hành trái phiếu có lãi suất cao nhất từ đầu năm 2026, trong đó nhóm bất động sản chiếm phần lớn. Bao gồm Khải Hoàn Land chấp nhận mức lãi suất 13,5%/năm cho lô trái phiếu trị giá 190 tỷ đồng ; Tandoland trả 12-13%/năm, trong khi Công ty Xây dựng Thái Sơn, Đô thị Du lịch Cần Giờ và Thành phố Xanh cùng phát hành với lãi suất 12,5%/năm. Một số lô trái phiếu của Vinpearl và Công ty Mặt trời Vũng Tàu có lãi suất ở mức 12%/năm.

- Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất cao nhất năm 2026 (Nguồn: HNX, FiinPro, MBS Research):

Tổ chức phát hành Kỳ hạn

(năm) Giá trị

(tỷ đồng) Lãi suất

(%/năm) CTCP Tập Đoàn Khải Hoàn Land 5 190 13,5 CTCP Tandoland 5 903 12-13 CTCP Đầu tư xây dựng Thái Sơn 3 8.000 12,5 CTCP Vinhomes 2-3,2 45.000 11-12,5 CTCP Đô Thị Du Lịch Cần Giờ 3 2.500 12,5 CTCP Phát triển Thành phố Xanh 3 2.500 12,5 Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal 5 2.000 12,5 Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn 1 200 12,5 CTCP Vinpear 5 4.907 12 Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu 2,5 1.000 12

Tính chung 8 tháng, lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân ở mức 9,5%/năm, cao hơn mức bình quân 7,3%/năm của năm 2025. Xét theo phương thức phát hành, trái phiếu riêng lẻ chiếm 85% tổng giá trị phát hành, tương đương 327.000 tỷ đồng .

MBS ước tính khoảng 57.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong các tháng còn lại của năm 2026. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm khoảng 74,5%, tương đương 42.400 tỷ đồng .

Theo dữ liệu của đơn vị nghiên cứu, lũy kế đến hết tháng 8, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt gần 43.400 tỷ đồng , tương đương khoảng 3% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Trong đó, bất động sản chiếm hơn 70%, tiếp đến là thương mại - dịch vụ với hơn 22%, xây dựng chiếm 1% và các nhóm khác 7%.