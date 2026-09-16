Kho bạc Nhà nước tăng huy động trái phiếu Chính phủ

Sau khi huy động hơn 246.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đang nâng nhịp phát hành nhằm hoàn thành mục tiêu huy động 500.000 tỷ cho cả năm 2026.

Tại phiên phát hành trái phiếu Chính phủ định kỳ vào ngày 9/9, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 15.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, gồm 7.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động hơn 246.700 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương đương gần 50% kế hoạch phát hành 500.000 tỷ được giao trong năm 2026.

Trong số này, trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 185.000 tỷ đồng , tiếp đến là kỳ hạn 5 năm với hơn 57.000 tỷ đồng và trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được gần 3.300 tỷ đồng . Ba kỳ hạn này chiếm khoảng 99% tổng giá trị trái phiếu Chính phủ được phát hành từ đầu năm.

Trước đó, trong quý II, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 11 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, với tổng khối lượng phát hành đạt 88.400 tỷ đồng . Tính đến gần cuối tháng 6, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ đã phát hành đạt 168.501 tỷ đồng , chủ yếu thông qua phương thức đấu thầu, với các kỳ hạn 3-30 năm.

Như vậy, từ tháng 7 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã phát hành thêm hơn 78.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Riêng trong tuần đầu tháng 9, giá trị phát hành đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng , gấp khoảng 7 lần so với tuần trước đó.

Trong tuần này, kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ được nâng lên 26.000 tỷ đồng , tập trung chủ yếu ở hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm.

Trái phiếu Chính phủ là chứng khoán nợ do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho ngân sách Nhà nước hoặc cho các chương trình, dự án cụ thể thuộc phạm vi đầu tư của Nhà nước. Các kỳ hạn chuẩn gồm 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 và 50 năm.

Năm nay, Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước phát hành tổng cộng 500.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, Kho bạc Nhà nước đang có xu hướng đẩy nhanh tiến độ phát hành trái phiếu Chính phủ. Đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh đến tháng 9, cơ quan này mới hoàn thành gần một nửa mục tiêu huy động vốn được Bộ Tài chính giao cho cả năm.

Trước đó, trao đổi với báo chí vào ngày 19/6, đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ huy động vốn vẫn còn lớn. Cơ quan này sẽ tiếp tục cân đối phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời phối hợp điều hành ngân quỹ hiệu quả.

Trong nửa đầu năm, Kho bạc Nhà nước ưu tiên sử dụng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi theo quy định. Trước hết, nguồn vốn này được sử dụng để cho ngân sách Trung ương vay, qua đó giảm áp lực phát hành trái phiếu khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước thực hiện mua bán lại trái phiếu Chính phủ, qua đó hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng đang nắm giữ trái phiếu.

Một phần ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi khác được gửi tại các ngân hàng thương mại theo đúng quy định. Theo Kho bạc Nhà nước, cách thức này vừa hỗ trợ nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

"Nhìn chung, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ và quản lý ngân quỹ được Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ, bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chi của ngân sách", đại diện Kho bạc Nhà nước cho biết.