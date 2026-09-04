Tiền đổ vào ngân hàng, tăng trưởng huy động bất ngờ vượt cho vay

Tăng trưởng huy động vốn bằng Đồng Việt Nam của hệ thống ngân hàng đã bất ngờ vượt tín dụng sau nhiều năm duy trì khoảng cách lớn, giúp thanh khoản ngắn hạn được cải thiện.

Tính đến 22/8, tăng trưởng huy động vốn toàn hệ thống đã vượt tăng trưởng tín dụng. Ảnh: Nam Khánh.

Chia sẻ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều 3/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết tính đến ngày 22/8, huy động vốn bằng Đồng Việt Nam đã tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn mức tăng 8,38% của tăng trưởng tín dụng. Nhờ đó, thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng đang được cải thiện.

Đáng chú ý, đây là diễn biến đảo chiều hoàn toàn so với thời điểm cuối quý II. Trước đó, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 6, tăng trưởng huy động vốn toàn hệ thống ngân hàng mới đạt hơn 5% so với đầu năm, trong khi tăng trưởng tín dụng đã lên tới 7,4%.

Kết quả này ghi nhận trong bối cảnh các ngân hàng đang đẩy mạnh các sản phẩm huy động vốn, với lãi suất tăng trên nhiều kênh như tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu. Trong đó, nhiều sản phẩm huy động đã có lãi suất vượt 9%/năm.

Trước đó, tăng trưởng tín dụng thường xuyên cao hơn mức tăng trưởng huy động vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Báo cáo của NHNN tại cuộc làm việc với Thủ tướng ngày 13/8 cho thấy trong giai đoạn 2021-2025, tín dụng tăng nhanh hơn huy động bình quân khoảng 3,8 điểm % mỗi năm, khiến chênh lệch giữa hai nguồn vốn lên tới 2 triệu tỷ đồng .

Cụ thể, năm 2021, huy động vốn tăng 9,26%, trong khi tín dụng tăng 13,61%. Năm 2022, tăng trưởng hai chỉ tiêu này lần lượt là 7,65% và 14,2%; năm 2023 là 13,51% và 13,78%; năm 2024 là 10,66% và 15,11%; năm 2025 là 15,42% và 19,07%.

TĂNG TRƯỞNG HUY ĐỘNG VỐN BẤT NGỜ VƯỢT CHO VAY Số liệu tăng trưởng huy động vốn và cho vay của hệ thống TCTD qua các năm. Nguồn: NHNN; Bộ Tài chính. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Đến 22/8/2026 Tăng trưởng huy động % 9.26 7.65 13.51 10.66 15.42 8.77 Tăng trưởng cho vay

13.61 14.2 13.78 15.11 19.07 8.38

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bên cạnh kênh tín dụng ngân hàng, thị trường vốn tiếp tục được thúc đẩy. Trong 8 tháng đầu năm, tổng giá trị vốn doanh nghiệp huy động qua các kênh thị trường vốn ước đạt 460.800 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính đề xuất NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường và hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Cơ quan này cũng đề nghị điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, tập trung vốn cho sản xuất, xuất khẩu, các lĩnh vực và dự án ưu tiên, đồng thời kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro và tiếp tục xử lý nợ xấu, các ngân hàng yếu kém.

Ngoài ra, NHNN được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, trong đó có việc nâng hạn mức tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc tại các ngân hàng thương mại.