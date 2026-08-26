12 ngân hàng tung gói tín dụng 408.000 tỷ thúc tăng trưởng 2 con số

Đến ngày 24/8, 12 ngân hàng đã đăng ký, triển khai các gói tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ nhằm hướng vốn vào doanh nghiệp nhỏ và vừa; các động lực tăng trưởng kinh tế.

Vietcombank đã đăng ký với NHNN gói tín dụng 50.000 tỷ đồng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: Nam Khánh.

Theo Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 24/8, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng . Nguồn vốn được định hướng vào các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong số này, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với NHNN, với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng . Cụ thể, Agribank đăng ký 70.000 tỷ đồng ; BIDV, Vietcombank và VietinBank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo hoặc truyền thông tham gia chương trình, với tổng quy mô khoảng 188.000 tỷ đồng . Danh sách gồm SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam A Bank, NCB, Saigonbank và TPBank.

Kết quả trên đạt được chỉ trong thời gian ngắn sau khi NHNN ban hành Văn bản số 7125/NHNN-TD. Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống, căn cứ năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm và gói tín dụng phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Các chương trình có thể đi kèm chính sách ưu đãi về lãi suất và phí, tùy theo điều kiện và khả năng của từng ngân hàng.

NHNN đánh giá việc các ngân hàng nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn và hướng tín dụng vào những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Cơ quan quản lý đồng thời cho rằng đây là cách hệ thống ngân hàng chia sẻ trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp thông qua việc ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay và định hướng tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng phục vụ tăng trưởng.

NHNN cho biết các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay.

Thông qua các chương trình, sản phẩm tín dụng cùng chính sách ưu đãi về lãi suất và phí, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được kỳ vọng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và phát triển.

Việc 12 ngân hàng đăng ký, triển khai các gói tín dụng với tổng quy mô 408.000 tỷ đồng cũng cho thấy nguồn vốn ngân hàng đang được đẩy mạnh vào các khu vực được xác định là động lực tăng trưởng, trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.