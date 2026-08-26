Reuters: Hai nhà đầu tư ngoại đang đàm phán mua 15% vốn Techcombank

Đây là thông tin độc quyền vừa được nguồn tin thân cận của Reuters tiết lộ.

Cụ thể, Ngân hàng Pháp BNP Paribas và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để sở hữu ít nhất 15% cổ phần Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB) với tư cách nhà đầu tư chiến lược, theo nguồn tin thân cận của Reuters.

Nếu thành công, thương vụ sẽ mở ra cơ hội để nhà đầu tư ngoại gia tăng hiện diện tại thị trường tài chính của Việt Nam, đồng thời có thể khép lại quá trình dài Techcombank tìm kiếm một đối tác chiến lược ngoại.

Định giá Techcombank

Theo các nguồn tin thân cận với Reuters, định giá đang là nút thắt lớn nhất trong đàm phán. Techcombank được cho là kỳ vọng mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách (P/B). Với mức này, 15% cổ phần Techcombank có thể được định giá khoảng 2 tỷ USD , cao hơn khoảng 55% so với giá trị thị trường của lượng cổ phần tương ứng.

Việt Nam hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 30% tại các ngân hàng nội. Trong khi đó, room ngoại tại Techcombank hiện chỉ còn khoảng 9,5%. Do đó, các nhà đầu tư ngoại này đang cân nhắc phương án mua lại một phần cổ phần từ các quỹ nước ngoài hiện hữu.

Định giá cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại được xem là trở ngại chính của thương vụ. Một nguồn tin cho biết nhà đầu tư chiến lược không chỉ mua cổ phần hiện hữu mà còn phải trả giá cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai cũng như quyền tiếp cận một ngân hàng được đánh giá là "hàng hiếm" trên thị trường Việt Nam.

Theo nguồn tin của Reuters, thương vụ có thể được hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027, tùy thuộc vào tiến độ đàm phán.

Tri Thức - Znews đã liên hệ với Techcombank nhưng phía ngân hàng không bình luận về thông tin này.

Dù vậy, sau khi thông tin về thương vụ được lan truyền, cổ phiếu TCB của Techcombank đã tăng kịch trần trong phiên giao dịch 26/8. Mã này tăng 6,87%, lên 33.450 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản TCB cũng tăng đột biến với hơn 39 triệu cổ phiếu được sang tay qua phương thức khớp lệnh. Đáng chú ý, cuối phiên vẫn còn hơn 5 triệu cổ phiếu được đặt mua tại giá trần.

Thông tin về cuộc đàm phán của Techcombank với các nhà đầu tư nước ngoài diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng ngoại đang tìm cách mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Trước đó, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản cũng đã mua 15% cổ phần VPBank vào năm 2023.

Với Techcombank, nhà băng này từ lâu đã cho biết sẵn sàng đón nhận một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Đây cũng là một trong số ít ngân hàng tư nhân lớn tại Việt Nam hiện chưa có đối tác chiến lược ngoại.

Với BNP Paribas hoặc KB Kookmin, việc sở hữu cổ phần tại Techcombank có thể giúp các ngân hàng này tiếp cận nhóm khách hàng trung lưu đang tăng nhanh, đồng thời mở rộng hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân tại Việt Nam.

BNP Paribas và KB Kookmin Bank hiện đều có chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM. Trong khi đó, KB Financial Group, công ty mẹ của KB Kookmin, đang sở hữu tỷ lệ cổ phần đáng kể tại một công ty chứng khoán ở Việt Nam.

Ai đang nắm vốn Techcombank?

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Techcombank cho thấy tại thời điểm 30/6, Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh đang nắm khoảng 1,11% vốn điều lệ ngân hàng. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 4,91% vốn.

Con trai Hồ Anh Minh nắm 4,86%, con gái Hồ Thùy Anh nắm 4,86% và con gái Hồ Minh Anh nắm 2,03%.

Bà Nguyễn Hương Liên (em dâu ông Hùng Anh) nắm 1,96% vốn. CTCP TC Advisors - nơi bà Hương Liên là Thành viên HĐQT - cũng sở hữu 0,03% cổ phần Techcombank.

Như vậy, Chủ tịch Hồ Hùng Anh và nhóm cổ đông liên quan nắm khoảng 19,7% vốn điều lệ Techcombank.

Ngoài ra, Phó chủ tịch thứ nhất Nguyễn Đăng Quang nắm gần 0,27% vốn điều lệ ngân hàng. CTCP Tập đoàn Masan, nơi ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT, sở hữu gần 14,8% vốn. Qua đó, tổng tỷ lệ sở hữu của Phó chủ tịch Nguyễn Đăng Quang và cổ đông liên quan tại Techcombank lên 15,06%.

Trong HĐQT, Phó chủ tịch Nguyễn Thiều Quang và vợ, con, em gái cũng đang nắm tổng cộng hơn 64 triệu cổ phần TCB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,9% vốn.

Phó chủ tịch Nguyễn Cảnh Sơn nắm gần 36 triệu cổ phần TCB, tương ứng 0,51% vốn. Cổ đông liên quan đến ông Sơn nắm 2,77%. Phó chủ tịch Nguyễn Thu Lan và người liên quan cũng nắm 0,05% cổ phần.

Ở ban điều hành, Tổng giám đốc Jens Lottner sở hữu 0,01% cổ phần TCB, Phó tổng giám đốc Phạm Quang Thắng nắm 0,04%, Phó tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn nắm 0,07%, Giám đốc tài chính Macaire Alexandre Charles Emmanuel nắm 0,02% vốn.

Như vậy, ước tính dàn lãnh đạo cấp cao của Techcombank và cổ đông liên quan đang nắm hơn 39% vốn điều lệ ngân hàng tính đến 30/6.