Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới.

Trong tháng này, 10 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng và chỉ 1 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm, đó là hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,03% so với tháng trước).

So với cuối năm 2025, CPI tháng 8 tăng 3,57% còn so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%.

Tính chung 8 tháng, chỉ số CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Tốc độ tăng CPI tháng 8 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê.

Nói về nhóm tăng mạnh nhất là giao thông với mức tăng 4,09% so với tháng trước (tác động làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm), Cục Thống kê cho biết nguyên nhân chủ yếu do chỉ số giá dầu diesel tăng 22,15%; giá xăng tăng 9,53% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giá vận tải hành khách bằng đường sắt, hàng không, xe buýt đều giảm.

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê, CPI bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm 2025.

Lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,45% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Trong tháng 8, giá vàng trong nước biến động không cùng chiều với giá vàng thế giới. Bình quân giá vàng thế giới tháng 8 (tính đến ngày 25/8) ở mức 4.377,25 USD /ounce, tăng 7,22% so với tháng 7. Giá vàng thế giới tăng chủ yếu do đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, dòng vốn đầu tư vào các quỹ vàng tăng mạnh; đồng thời, bất ổn địa chính trị tại Iran và khu vực Trung Đông tiếp tục làm gia tăng nhu cầu đối với vàng.

Nhưng ở trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 giảm 0,65% so với tháng trước; tăng 16,98% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 6,27% so với tháng 12/2025. Bình quân 8 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 46,98% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá USD trong nước biến động cùng chiều với giá thế giới. Chỉ số USD bình quân trên thị trường quốc tế tháng 8 (tính đến ngày 25/8) đạt mức 99,65 điểm, giảm 1,17 điểm so với tháng 7 chủ yếu do đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế trong bối cảnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ thay đổi và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm.

Ở trong nước, chỉ số giá USD giảm 0,38% so với tháng trước; giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 0,38% so với tháng 12/2025. Bình quân 8 tháng năm 2026, chỉ số giá USD tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng, nhập siêu hơn 20,4 tỷ USD

Trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 109,7 tỷ USD , giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 0,12 tỷ USD .

Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD , là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD .

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 54,79 tỷ USD , tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ USD , tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD , trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD .

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Tám đạt 54,91 tỷ USD , giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 395,3 tỷ USD , tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD , trong đó 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD .

Sau 8 tháng, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Cụ thể, trong 8 tháng, xuất siêu sang Mỹ đạt 106,6 tỷ USD và nhập siêu từ Trung Quốc 107,7 tỷ USD .

Mỗi tháng có 25.800 DN mới và quay lại thị trường

Trong tháng 8, cả nước có gần 12.200 doanh nghiệp thành lập mới. Vốn đăng ký bình quân đạt 15,6 tỷ đồng /doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 9.500 doanh nghiệp quay lại hoạt động.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê.

Ở chiều ngược lại, có 5.322 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 7.566 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 9.631 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 8 tháng năm 2026, cả nước có gần 138.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, gần 68.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên gần 206,4 nghìn doanh nghiệp.

Như vậy, bình quân 1 tháng có 25.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ngoài ra, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 88 nghìn doanh nghiệp, gần 28.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, hơn 40.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Bình quân 1 tháng có 19.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.