Việt Nam muốn hút thêm dòng vốn dài hạn từ Canada

Việt Nam tìm thêm nguồn vốn dài hạn từ Canada cho hạ tầng, năng lượng, logistics, trong khi FinDev Canada cho biết có thể mở rộng đầu tư vào thị trường Việt Nam trong 5 năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện FinDev Canada. Ảnh: Hà Linh.

Ngày 25/9 (giờ địa phương), tại Ottawa, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne và làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada).

Tại cuộc gặp giữa 2 Bộ trưởng Tài chính, 2 bên đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính và hợp tác phát triển trong giai đoạn tới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã mời Bộ trưởng Tài chính Canada sang thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027.

Bộ trưởng Tuấn bày tỏ mong muốn 2 cơ quan tài chính tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các định hướng hợp tác kinh tế - tài chính song phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tại buổi làm việc với FinDev Canada, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao đổi với ông Nick Anstett, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược của FinDev Canada, về cơ hội huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân để hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam, tập trung vào tài chính khí hậu, cơ sở hạ tầng bền vững, chuyển đổi năng lượng và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu duy trì tăng trưởng cao, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển khu vực tư nhân theo hướng bền vững.

Bộ trưởng khuyến khích FinDev Canada tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối với các ngân hàng, doanh nghiệp và định chế tài chính trong nước để tìm kiếm những dự án phù hợp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh FinDev Canada đã triển khai 2 khoản đầu tư tại Việt Nam trong năm 2025, thông qua VPBank và HDBank, mỗi khoản trị giá 75 triệu USD . Các khoản đầu tư này tập trung hỗ trợ tài chính xanh, nông nghiệp và khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Về phía Canada, ông Nick Anstett đánh giá Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính khí hậu.

Ông cho biết Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường được FinDev Canada quan tâm trong chiến lược hoạt động 5 năm tới. Định chế này mong muốn mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực hiện đại hóa lưới điện, lưu trữ năng lượng, cơ sở hạ tầng bền vững và nông nghiệp.

FinDev Canada cũng muốn thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và quỹ hưu trí Canada vào các dự án tại Việt Nam.

Để cụ thể hóa hợp tác, hai bên thống nhất FinDev Canada sẽ gửi các tiêu chuẩn, điều kiện đối với những dự án có nhu cầu vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật hoặc huy động vốn thông qua mua cổ phần, cổ phiếu. Trên cơ sở đó, phía Việt Nam sẽ lựa chọn các dự án phù hợp với mục tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn của FinDev.