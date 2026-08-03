Giá xăng dầu hạ nhiệt, chỉ số CPI tháng 7 giảm 0,12%

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm hạ.

Số liệu trên được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng nay 3/8.

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ, có 3 nhóm chỉ số giá giảm và 8 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng. Cụ thể, 3 nhóm giảm là: giao thông giảm 2,02%; Ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,07%.

So với những tháng trước, chỉ số CPI tăng liên tục từ tháng Một đến tháng Năm, giảm trong tháng Sáu và tiếp tục giảm trong tháng Bảy, tuy nhiên mức giảm của tháng Bảy thấp hơn tháng Sáu.

Diễn biến CPI 7 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Cục Thống kê.

Cục Thống kê nhận định, diễn biến CPI trong 7 tháng năm 2026 chịu tác động của yếu tố mùa vụ, nhu cầu tiêu dùng trong các dịp Lễ, Tết, cùng với diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường thế giới và chi phí nguyên liệu đầu vào. So với cùng kỳ năm trước, diễn biến CPI năm 2026 có sự khác biệt so với năm 2025 khi mức tăng đạt đỉnh vào tháng Năm với 5,6% trong khi tháng Một có mức tăng thấp nhất với 2,53%.

Bình quân 7 tháng năm nay, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước (7 tháng năm 2025 tăng 3,26%). Mức tăng này chủ yếu do giá xăng dầu, giá gas đun tăng cao theo diễn biến của thị trường thế giới, cùng với đó, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng do chi phí đầu vào tăng và nhu cầu tiêu dùng của người dân phục hồi.

Trong tháng 7, lạm phát cơ bản tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,63% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,39% của CPI bình quân chung, do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.