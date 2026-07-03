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Kinh doanh

Giá nhà ở, giá điện kéo CPI 6 tháng tăng 4,38%

  • Thứ sáu, 3/7/2026 10:02 (GMT+7)
  • 39 phút trước

6 tháng đầu năm 2026, CPI của Việt Nam tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước do chi phí nhà ở, điện, thực phẩm và giao thông duy trì ở mức cao.

Chỉ số giá nhóm hàng hóa, dịch vụ nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng đã tăng 6,72% trong nửa đầu năm nay. Ảnh: EVN

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 đã giảm 0,39% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá xăng dầu trong nước giảm mạnh theo diễn biến của giá năng lượng thế giới. Dù vậy, so với cuối năm 2025, CPI tháng 6 vẫn tăng 3,21% và tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6, có 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ ghi nhận giảm giá. Đáng chú ý nhất là nhóm giao thông giảm tới 4,85%, góp phần kéo CPI chung giảm 0,48 điểm %. Trong đó, giá xăng giảm 10,05%, giá dầu diesel giảm 10,63% sau các đợt điều chỉnh theo giá nhiên liệu thế giới. Giá vé máy bay cũng giảm 11,62%, trong khi cước vận tải đường bộ và đường thủy giảm nhẹ.

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI) CỦA VIỆT NAM GẦN ĐÂY
Số liệu thống kê so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Cục Thống kê.
Nhãn 6/2025 7 8 9 10 11 12 1/2026 2 3 4 5 6
Tốc độ tăng CPI so với cùng kỳ năm trước % 3.57 3.19 3.24 3.38 3.25 3.58 3.48 2.53 3.35 4.65 5.46 5.6 4.38

Ở chiều ngược lại, 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ ghi nhận mức tăng giá. Trong đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng mạnh nhất do nhu cầu du lịch hè tăng cao, kéo giá tour du lịch, khách sạn và các dịch vụ lưu trú đồng loạt tăng.

Bình quân quý II/2026, CPI tăng 5,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Thống kê, bình quân trong quý II, tất cả nhóm tiêu dùng chính đều tăng giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm giao thông tăng mạnh nhất với 9,57%, tiếp đến là nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,77%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,04%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,27%; giáo dục tăng 3,38%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,98%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,17%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, CPI Việt Nam tăng 4,38% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do giá nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục neo ở mức cao.

Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,79% trong kỳ, đóng góp 1,72 điểm % vào mức tăng CPI chung. Giá thịt heo tăng 4,85% trong giai đoạn này do nguồn cung hạn chế trong dịp lễ, Tết và chi phí chăn nuôi cao; giá thịt gia cầm tăng 4,51%; trong khi giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 6,85%.

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng ghi nhận mức tăng 6,72% trong 6 tháng đầu năm nay, đóng góp 1,53 điểm %. Trong đó, giá thuê nhà tăng 6,32%; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng tới 14,12%; giá điện sinh hoạt tăng 5,54%.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ giao thông tăng 5,23% giai đoạn này, góp phần làm CPI chung tăng 0,52 điểm % do giá nhiên liệu bình quân vẫn cao hơn cùng kỳ.

Về lạm phát cơ bản, Cục Thống kê cho biết chỉ số này trong tháng 6 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 6 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản cả nước tăng 4,12%, thấp hơn mức tăng của CPI bình quân do các mặt hàng có biến động mạnh như xăng dầu, gas và thực phẩm không được tính vào rổ hàng hóa xác định lạm phát cơ bản.

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