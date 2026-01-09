CPI Trung Quốc tăng cao nhất trong gần 3 năm qua

Lạm phát giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 12/2025 tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm, song "cuộc chiến" chống giảm phát khó kết thúc ngay trong ngắn hạn.

Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tung thêm các biện pháp kích thích tiêu dùng trong thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 đã tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2024, phù hợp với dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters và cao hơn mức tăng 0,7% trong tháng 11. Đây đồng thời là mức tăng theo năm cao nhất trong 34 tháng.

Động lực chính đến từ giá thực phẩm, đặc biệt là rau tươi và thịt bò, lần lượt tăng 18,2% và 6,9%. Nhu cầu mua sắm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng với các chính sách hỗ trợ cũng góp phần đẩy giá tiêu dùng đi lên, theo bà Dong Lijuan, chuyên gia thống kê của NBS.

Dù vậy, CPI cả năm ở mức thấp nhất kể từ năm 2009, cho thấy nhu cầu tiêu dùng nội địa còn yếu. Bối cảnh này thể hiện sự mất cân bằng rõ ràng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng khoảng 5% như mục tiêu đặt ra nhờ các chính sách hỗ trợ và hoạt động xuất khẩu hàng hóa ổn định.

Cuộc chiến thương mại toàn cầu do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng càng làm trầm trọng thêm tâm lý thận trọng của người tiêu dùng, vốn đã chịu sức ép suốt nhiều năm vì cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã nhiều lần cam kết hỗ trợ sự phục hồi giá cả bằng chính sách tiền tệ và mạnh tay trấn áp cạnh tranh không lành mạnh. Bắc Kinh cũng cam kết tăng thu nhập cho người dân để giải phóng tiềm năng tiêu dùng và cân bằng tốt hơn cung cầu. Tuy nhiên, động lực cầu cơ bản trong nền kinh tế vẫn còn yếu.

"Mặc dù có kỳ vọng về sự phục hồi, lạm phát vẫn ở mức tương đối thấp và không nên loại trừ khả năng nới lỏng tiền tệ hơn nữa trong năm nay", bà Lynn Song, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc Đại lục của ING, nhìn nhận.

Zichun Huang, chuyên gia kinh tế về Trung Quốc tại Capital Economics, cho rằng tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và áp lực giảm phát sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tới nếu không có các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm kích cầu.

Tính chung cả năm 2025, CPI của Trung Quốc gần như đi ngang, thấp hơn nhiều so với mục tiêu "khoảng 2%" mà các nhà hoạch định chính sách đặt ra, cho thấy các biện pháp kích thích, chẳng hạn như chương trình đổi hàng tiêu dùng cũ lấy hàng mới, chỉ mang lại kết quả khiêm tốn trong việc cải thiện tâm lý và kiềm chế áp lực giảm phát.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 12/2025 giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì tình trạng giảm phát trong hơn 3 năm, dù đã giảm nhẹ so với mức giảm 2,2% trong tháng 11. Tính cả năm, PPI giảm 2,6%.

Trong bối cảnh đà tăng trưởng chậm lại ở nửa cuối năm 2025, thị trường đang theo dõi khả năng Trung Quốc sẽ tung thêm các gói hỗ trợ trong năm 2026.

Bắc Kinh đã phân bổ 62,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 8,95 tỷ USD ) từ nguồn trái phiếu kho bạc đặc biệt cho chính quyền địa phương nhằm duy trì chương trình đổi hàng tiêu dùng, đồng thời cam kết sử dụng linh hoạt các công cụ tiền tệ như cắt giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc để giữ thanh khoản dồi dào và hỗ trợ tăng trưởng.