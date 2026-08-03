Giá vàng trong nước diễn biến lạ

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Giá vàng trong nước giữ xu hướng đi ngang, chủ yếu được các doanh nghiệp bán ra quanh vùng 141 triệu đồng/lượng. Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng, đi ngang so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được giữ ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, nhóm doanh nghiệp bán vàng lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng miếng ngang bằng mức giá giao dịch tại SJC. Riêng Công ty Mi Hồng điều chỉnh giảm giá vàng miếng 200.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán, kéo giá giao dịch mặt hàng này xuống vùng 138 - 139,8 triệu đồng/lượng.
Tuần trước, vàng miếng liên tục phải trải qua những đợt tăng giảm bất thường, ghi nhận mức tăng ròng nửa triệu đồng sau 7 ngày giao dịch.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ ĐỨNG YÊN
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
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|29/4
|30/4
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|9/5
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|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
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|17/5
|18/5
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|21/5
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|23/5
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|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
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|5/6
|6/6
|7/6
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|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
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|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
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|29/6
|30/6
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|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|30/7
|31/7
|1/8
|2/8
|3/8
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|137.5
|137.7
|137.9
|137
|137
|137
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|141.5
|141.7
|141.9
|141
|141
|141
Trong sáng nay, vàng nhẫn cũng chủ yếu giữ xu hướng đi ngang. SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ giao dịch ở 136,1 - 140,9 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn của Phú Quý vẫn niêm yết tại vùng giá cao 137 - 141 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải hiện neo chắc chắn tại 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng đối với giá vàng nhẫn 999, giao dịch ở 138 - 139,8 triệu đồng/lượng. Và Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn là đơn vị neo giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở 138,3 - 142,3 triệu đồng/lượng.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay có nhích nhẹ 15 USD (+0,4%) so với giá mở cửa, hồi phục về mức 4.057 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới rơi vào khoảng 130 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11 triệu đồng/lượng.
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