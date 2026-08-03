Giá vàng thế giới tăng, dầu thô giảm mạnh

Giá vàng thế giới tăng hơn 30 USD lên quanh 4.070 USD/ounce. Dù sau đó có giảm nhẹ về 4.057 USD/ounce, kim loại quý vẫn giao dịch cao hơn 12 USD so với giá chốt phiên liền trước.

Mở đầu tuần giao dịch, giá vàng thế giới diễn biến tích cực khi có thời điểm lên mốc 4.070 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới diễn biến tích cực khi tăng hơn 30 USD lên 4.070 USD /ounce, sau đó là chuỗi thời gian giằng co quanh 4.060- 4.078 USD /ounce. Đến thời điểm hiện tại, kim loại quý đã giảm nhẹ về 4.057 USD /ounce, nhưng mức này vẫn cao hơn 12 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng nhích nhẹ 0,9% lên 4.065,6 USD /ounce.

Đà tăng của vàng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tạm hoãn tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, với kỳ vọng hai bên có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Động thái này phần nào làm dịu bớt lo ngại rằng xung đột sẽ đẩy lạm phát và lãi suất tăng cao hơn, theo Reuters.

Không chỉ riêng giá vàng, trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 58 USD /ounce, bạch kim tăng 0,7% lên 1.653,78 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,5% lên 1.293 USD /ounce.

Trái ngược hoàn toàn với đà tăng của các kim loại quý, ngay khi thị trường mở cửa phiên đầu tuần, giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh. Giá dầu Brent chuẩn tham chiếu quốc tế giảm đến 4,5% xuống còn 84 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ hạ 4,8% xuống quanh 80 USD /thùng.

Liên quan đến chứng khoán, bước vào phiên giao dịch ngày 3/8, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt giảm điểm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,43%, còn chỉ số Topix mất 1,45%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc lao dốc 4,57% ngay khi mở cửa, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Kosdaq giảm 1,67%.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi sát loạt báo cáo về thị trường lao động Mỹ, bao gồm số liệu việc làm còn trống (JOLTS), báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đặc biệt là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp.

Theo khảo sát của FactSet, nền kinh tế Mỹ được dự báo đã tạo thêm khoảng 87.500 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 7, tăng so với mức 57.000 việc làm của tháng trước. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ nhích lên 4,3%, từ mức 4,2% trước đó.