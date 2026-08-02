Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đá quý, kim loại quý nhập về Việt Nam tăng đột biến

  • Chủ nhật, 2/8/2026 18:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù đây là nhóm hàng có quy mô không lớn nhưng trong kỳ đầu của tháng 7, nhập khẩu đá quý, kim loại quý đã đạt gần 2 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 7, nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm về Việt Nam tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: PNJ.

Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, trong kỳ 1 tháng 7 (tính từ ngày 1/7 đến ngày 15/7), nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm vào Việt Nam đã tăng đột biến, đạt 1,8 tỷ USD, gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là nhóm hàng có quy mô không lớn và thường biến động mạnh theo từng thời điểm.

Trong khi đó, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch 122,8 tỷ USD, tăng tới 65% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 40% tổng kim ngạch nhập khẩu. Cùng với đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 37,6 tỷ USD, tăng 23%, cho thấy doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nhập khẩu thiết bị để mở rộng sản xuất.

Riêng nhóm nguyên liệu đầu vào, nhiều mặt hàng ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, nhập khẩu xăng dầu đạt hơn 6,1 tỷ USD, tăng 63%; hóa chất đạt 5,5 tỷ USD, tăng 29%. Còn quặng, khoáng sản và khí hóa lỏng (LPG) đều tăng trên 46%, phản ánh nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục gia tăng.

Ở lĩnh vực công nghiệp chế tạo, linh kiện, phụ tùng ôtô đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 42%, kim loại thường khác tăng 34,6% và sản phẩm từ sắt thép tăng 28%.

Ngoài các nhóm trên, tính đến hết ngày 15/7, nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo đạt gần 290 triệu USD, trong khi mặt hàng rau quả và thủy sản đều đạt khoảng 1,7 tỷ USD.

Cục Hải quan cho biết trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 21 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng 1,67 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 6. Tính đến hết ngày 15/7, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt hơn 226 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 73% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nhìn chung trong nửa đầu tháng 7, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt gần 311 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Cũng trong cùng thời điểm, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,64 tỷ USD. Còn nếu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/7, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 20,46 tỷ USD.

Việt Nam chi hàng nghìn tỷ nhập kim cương mỗi năm

6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu gần 3.200 tỷ đồng giá trị kim cương. Trong đó, Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ.

18:31 10/7/2026

PNJ nói về nguồn gốc kim cương nhập khẩu

PNJ khẳng định doanh nghiệp nhập khẩu kim cương từ các nhà cung cấp tại Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Mỹ..., toàn bộ hàng hóa đều có đầy đủ hồ sơ.

16:23 21/7/2026

Buôn lậu kim cương: Cục Hải quan nói gì về việc kiểm soát nhập khẩu?

Cục Hải quan đã có thông tin chính thức về quy định quản lý, thủ tục nhập khẩu và tình hình nhập khẩu mặt hàng kim cương vào Việt Nam.

11:18 9/7/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

nhập khẩu đá quý đá quý kim loại quý Việt Nam nhập khẩu

    Đọc tiếp

    Xây dựng Hòa Bình đi lùi

    Xây dựng Hòa Bình đi lùi

    52 phút trước 19:20 2/8/2026

    0

    Doanh thu thuần quý II của Xây dựng Hòa Bình vượt 1.900 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận nhà thầu xây dựng này thu về lại giảm hơn một nửa.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý