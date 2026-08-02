Đá quý, kim loại quý nhập về Việt Nam tăng đột biến

Dù đây là nhóm hàng có quy mô không lớn nhưng trong kỳ đầu của tháng 7, nhập khẩu đá quý, kim loại quý đã đạt gần 2 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 7, nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm về Việt Nam tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: PNJ.

Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, trong kỳ 1 tháng 7 (tính từ ngày 1/7 đến ngày 15/7), nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm vào Việt Nam đã tăng đột biến, đạt 1,8 tỷ USD , gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là nhóm hàng có quy mô không lớn và thường biến động mạnh theo từng thời điểm.

Trong khi đó, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch 122,8 tỷ USD , tăng tới 65% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 40% tổng kim ngạch nhập khẩu. Cùng với đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 37,6 tỷ USD , tăng 23%, cho thấy doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nhập khẩu thiết bị để mở rộng sản xuất.

Riêng nhóm nguyên liệu đầu vào, nhiều mặt hàng ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, nhập khẩu xăng dầu đạt hơn 6,1 tỷ USD , tăng 63%; hóa chất đạt 5,5 tỷ USD , tăng 29%. Còn quặng, khoáng sản và khí hóa lỏng (LPG) đều tăng trên 46%, phản ánh nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục gia tăng.

Ở lĩnh vực công nghiệp chế tạo, linh kiện, phụ tùng ôtô đạt hơn 4,1 tỷ USD , tăng 42%, kim loại thường khác tăng 34,6% và sản phẩm từ sắt thép tăng 28%.

Ngoài các nhóm trên, tính đến hết ngày 15/7, nhập khẩu thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo đạt gần 290 triệu USD , trong khi mặt hàng rau quả và thủy sản đều đạt khoảng 1,7 tỷ USD .

Cục Hải quan cho biết trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 21 tỷ USD , tăng 9% (tương ứng tăng 1,67 tỷ USD ) so với kỳ 2 tháng 6. Tính đến hết ngày 15/7, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt hơn 226 tỷ USD , tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 73% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nhìn chung trong nửa đầu tháng 7, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt gần 311 tỷ USD , tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Cũng trong cùng thời điểm, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,64 tỷ USD . Còn nếu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/7, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 20,46 tỷ USD .