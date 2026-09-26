Đến em trai bà Cao Thị Ngọc Dung muốn bán cổ phiếu PNJ

Sau khi 2 con gái bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu trong tháng 9, em trai Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung tiếp tục đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu.

Nhóm cổ đông liên quan gia đình đến Chủ tịch PNJ đã bán lượng lớn cổ phiếu. Ảnh: PNJ.

Theo thông tin công bố mới đây, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) - đã đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 1-30/10.

Trước giao dịch, ông Duy đang sở hữu 13,8 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,7% vốn doanh nghiệp. Nếu hoàn tất toàn bộ giao dịch, lượng cổ phiếu ông Duy nắm giữ sẽ giảm xuống còn 4,8 triệu đơn vị, tương ứng 0,94% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ tạm dừng mức 33.000 đồng/đơn vị, giảm khoảng 61% so với vùng đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1. Tạm tính theo thị giá này, 9 triệu cổ phiếu PNJ ông Duy đăng ký bán có giá trị khoảng 297 tỷ đồng .

Động thái của ông Cao Ngọc Duy diễn ra sau khi 2 con gái bà Cao Thị Ngọc Dung liên tiếp thực hiện các giao dịch bán cổ phiếu PNJ trong tháng 9.

Cụ thể, bà Trần Phương Ngọc Hà trước đó đã bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu PNJ đăng ký trong thời gian từ ngày 11-18/9, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Hà nắm giữ tại PNJ giảm từ gần 18,4 triệu đơn vị xuống còn 399.999 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu theo đó giảm từ 3,59% xuống 0,08% vốn doanh nghiệp.

Chị gái bà Hà là bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch PNJ, cũng đã hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu theo đúng lượng đăng ký trước đó. Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,15% vốn công ty.

Như vậy, riêng trong tháng 9, 2 con gái của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ.

Tính theo giá đóng cửa ngày 18/9 ở mức 36.750 đồng/cổ phiếu, 18 triệu cổ phiếu bà Hà bán ra có giá trị khoảng 661 tỷ đồng . Cũng tại mức giá này, tổng số 25 triệu cổ phiếu được hai con gái bà Dung bán ra có giá trị khoảng 919 tỷ đồng .

Nếu tính thêm giao dịch 9 triệu cổ phiếu mà ông Cao Ngọc Duy vừa đăng ký bán, tổng lượng cổ phiếu do các thành viên gia đình bà Dung đăng ký hoặc thực hiện bán trong giai đoạn này lên 34 triệu đơn vị.

Các giao dịch bán cổ phiếu của người thân bà Cao Thị Ngọc Dung diễn ra trong bối cảnh gia đình Chủ tịch PNJ có kế hoạch thu xếp nguồn vốn để cho doanh nghiệp vay, phục vụ nhu cầu vốn lưu động.

Trước đó, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung với hạn mức tối đa không quá 5% tổng tài sản của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.

Khoản vay dự kiến không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng và có thể được giải ngân thành nhiều đợt tùy theo nhu cầu sử dụng vốn của PNJ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, tổng tài sản của PNJ tại thời điểm cuối tháng 6 đạt gần 21.600 tỷ đồng . Với tỷ lệ 5%, hạn mức khoản vay PNJ có thể huy động từ bà Dung và gia đình lên tới gần 1.080 tỷ đồng .

PNJ cho biết nguồn tiền của khoản vay được thu xếp từ việc các thành viên gia đình bà Dung bán cổ phiếu công ty. Doanh nghiệp đồng thời nhấn mạnh gia đình bà Dung vẫn tiếp tục là nhóm cổ đông lớn và duy trì cam kết lâu dài với PNJ.

Trước khi các giao dịch trên diễn ra, bà Cao Thị Ngọc Dung và các thành viên gia đình là nhóm cổ đông nắm lượng lớn vốn tại PNJ. Ngoài bà Hà và bà Thảo, một người con khác của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Giao cũng đang sở hữu cổ phiếu PNJ.