Hai con gái Chủ tịch PNJ bán 25 triệu cổ phiếu thu gần 920 tỷ

Bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, vừa hoàn tất bán 18 triệu cổ phiếu PNJ. Trước đó, chị gái bà Hà cũng đã bán 7 triệu cổ phiếu.

Bà Cao Thị Ngọc Dung và hai con gái là những cổ đông lớn tại PNJ. Ảnh: PNJ.

Theo công bố mới nhất, bà Trần Phương Ngọc Hà đã bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu PNJ đăng ký trong thời gian từ ngày 11 đến 18/9, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu bà Hà nắm giữ tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) giảm từ gần 18,4 triệu đơn vị xuống còn 399.999 cổ phiếu.

Tỷ lệ sở hữu của bà Hà tại PNJ theo đó giảm từ 3,59% xuống 0,08% vốn doanh nghiệp.

Bà Trần Phương Ngọc Hà là con gái của bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ.

Trước đó, chị gái bà Hà là bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ, cũng đã hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu theo đúng lượng đăng ký.

Sau giao dịch, bà Thảo còn nắm hơn 11 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,15% vốn công ty.

Như vậy, chỉ trong tháng 9, hai con gái của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ.

Tính theo giá đóng cửa PNJ ngày 18/9 ở mức 36.750 đồng/cổ phiếu, 18 triệu cổ phiếu bà Hà vừa bán có giá trị khoảng 661,5 tỷ đồng . Nếu tính cùng mức giá, tổng số 25 triệu cổ phiếu hai người con bà Cao Thị Ngọc Dung bán ra có giá trị khoảng 919 tỷ đồng .

Các giao dịch trên nằm trong kế hoạch thu xếp nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung và gia đình cho PNJ vay tiền, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương vay vốn từ bà Dung với hạn mức tối đa không quá 5% tổng tài sản của công ty theo báo cáo tài chính gần nhất. Khoản vay không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng và có thể được giải ngân thành nhiều đợt tùy nhu cầu sử dụng vốn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, tổng tài sản của PNJ tại thời điểm cuối tháng 6 đạt gần 21.600 tỷ đồng . Với tỷ lệ 5%, hạn mức khoản vay PNJ có thể huy động từ bà Dung và gia đình lên tới gần 1.080 tỷ đồng .

PNJ cho biết nguồn tiền của khoản vay được thu xếp từ việc các thành viên gia đình bà Dung bán cổ phiếu công ty. Doanh nghiệp đồng thời nhấn mạnh gia đình bà Dung vẫn tiếp tục là nhóm cổ đông lớn và duy trì cam kết lâu dài với PNJ.

Trước khi các giao dịch trên diễn ra, bà Cao Thị Ngọc Dung và các thành viên gia đình là nhóm cổ đông nắm lượng lớn vốn tại PNJ. Ngoài bà Hà và bà Thảo, một người con khác của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Giao cũng đang sở hữu cổ phiếu PNJ.

PNJ hiện vẫn trong giai đoạn xử lý những ảnh hưởng sau vụ cựu lãnh đạo Công ty Giám định PNJ (P-Lab) liên quan đường dây buôn lậu kim cương.

Về kết quả kinh doanh, sau nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt 729 tỷ đồng , giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. PNJ cho biết kết quả này chịu tác động lớn từ khoản dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh khi thực hiện chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Trong giai đoạn 1/7-3/9, PNJ cho biết đã mua lại gần 4.997 tỷ đồng hàng hóa theo chính sách trên. Giá trị tổn thất tương ứng hơn 1.446 tỷ đồng . Lũy kế, PNJ đã ghi nhận hơn 2.267 tỷ đồng dự phòng tổn thất liên quan chính sách thu đổi.